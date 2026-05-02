Descuentos en Combustible: ¡Aprovecha Hoy Jueves!

Los usuarios de billeteras digitales en Argentina, como MODO y Naranja X, pueden aprovechar atractivas promociones para reducir los costos de carga de combustible. ¡Descubre las ofertas del momento!

Beneficio Exclusivo de MODO: Reintegro del 15%

Hoy, los usuarios de la billetera MODO tienen la oportunidad de disfrutar de un 15% de reintegro en estaciones de WICO Combustibles. Esta promoción permite ahorrar en cada carga, ya que no hay un límite máximo de devolución.

Detalles de la Promoción

Este beneficio está disponible solo los jueves. Para acceder, es necesario realizar el pago escaneando el Código QR desde la aplicación MODO o desde aplicaciones bancarias integradas.

Las compras pueden ser pagadas con tarjetas de crédito, débito y prepagas de bancos asociados, excluyendo las transferencias. El reintegro se acreditará en la cuenta vinculada dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Vigencia de la Promoción

Esta oferta estará vigente hasta el 9 de mayo de 2026 y puede combinarse con otras promociones bancarias actuales.

Beneficios de Naranja X para Mayo

Naranja X también trae novedades para el mes de mayo. Pronto comenzará una nueva promoción en estaciones de servicio Gulf, ofreciendo un 10% de descuento que se aplicará los sábados y domingos del mes, incluyendo fechas especiales como el 2, 3 y 10 de mayo.

Criterios para Acceder al Descuento

Este beneficio es exclusivo para compras realizadas con tarjeta de crédito.

Recomendaciones para los Usuarios

Es fundamental que los usuarios de MODO verifiquen no tener deudas con sus entidades financieras para asegurar la correcta acreditación del reintegro. Además, se aconseja consultar la lista de estaciones adheridas en la web oficial antes de realizar la carga.

Recuerda que todas las promociones son exclusivamente para compras presenciales, dejando fuera las transacciones en línea.

La situación del combustible y sus impactos en el transporte continúa siendo un tema de preocupación en el AMBA, con un 40% de los colectivos afectados.