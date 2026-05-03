Caputo concreta acuerdo con el Tesoro de EE.UU. para saldar deuda con el FMI

Argentina ha concretado la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de Estados Unidos con el fin de saldar una obligación de u$s819 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de la fecha límite. Esta jugada financiera se llevó a cabo en las últimas horas, justo a tiempo para cumplir con el compromiso.

En menos de un año, el gobierno argentino ha recurrido a este mecanismo en tres ocasiones. El Tesoro estadounidense, que administra una parte considerable de los DEG a nivel mundial, permitió nuevamente esta transacción bajo los lineamientos establecidos por el FMI.

Es importante destacar que esta operación no implica la adquisición de deuda nueva, sino que se trata de una transferencia directa que no activa el swap previamente acordado entre ambos países, ni representa un préstamo del gobierno norteamericano.

Derechos Especiales de Giro: ¿Qué son y por qué son necesarios?

Los Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva creado por el FMI, funcionando como la “moneda” del organismo internacional. Su propósito es reforzar las reservas oficiales de los países miembros.

Argentina ha optado por adquirir DEG en lugar de utilizar dólares de sus reservas, lo que le permite mantener parte de sus divisas, esenciales para la intervención del Banco Central en el mercado cambiario y para sostener la política monetaria.

Este pago de u$s819 millones constituye una de las obligaciones más significativas del calendario financiero argentino, marcado por los compromisos con el FMI, que continúan condicionando la estrategia económica de la administración de Luis Caputo.

Impacto en las Reservas del Banco Central

El desembolso al FMI afectará directamente las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que intenta aumentar constantemente su nivel. En días recientes, las reservas internacionales brutas ya habían sufrido una erosión debido a fluctuaciones en las cotizaciones de los activos.

Además, el BCRA también tuvo que hacer frente a un pago de u$s30 millones en días pasados, lo que incrementa la presión sobre sus recursos. Este desafío ocurre a pesar de que el BCRA mantuvo un ritmo positivo en sus compras, acumulando u$s76 millones en un día reciente, mientras el dólar mayorista mostró una caída.

Hasta el momento, las adquisiciones del BCRA en 2026 superan los u$s6.900 millones, y desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, ha acumulado un total de u$s6.948 millones, lo que representa casi el 70% de la meta anual.

Sin embargo, el inicio de esta semana ha mostrado un ritmo más lento en comparación con semanas anteriores, con un promedio diario de u$s60 millones en adquisiciones, una disminución respecto a los u$s149 millones registrados la semana anterior.

Un Nuevo Desembolso del FMI en el Horizonte

El contexto de esta transacción está marcado por la expectativa de un desembolso de u$s1.000 millones en DEG por parte del FMI. Tras la aprobación de la segunda revisión técnica, el equipo económico del país aguarda que el directorio del FMI trate el nuevo acuerdo y libere los fondos.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía han indicado que se espera que este desembolso impacte en las reservas del BCRA en mayo, con el objetivo de recuperar la baja causada por el reciente pago al FMI y continuar fortaleciendo la posición en divisas del Banco Central.

Las negociaciones para la segunda revisión se llevaron a cabo mientras Luis Caputo se encontraba en Washington D.C., participando en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Este proceso comenzó en febrero y involucró un viaje del viceministro de Economía, José Luis Daza, a Estados Unidos para cerrar los detalles.

Los compromisos con el FMI siguen siendo fundamentales en la agenda financiera del gobierno, convirtiendo cada vencimiento en una compleja operación destinada a preservar reservas y mantener el cumplimiento de los acuerdos internacionales.