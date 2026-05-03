Milei impulsa el crédito a bajo interés: ¿Cuáles son las señales de alerta en la City?

En medio de un panorama económico convulso, Javier Milei se encuentra en el centro del debate: ¿podrá el Gobierno liberal implementar políticas efectivas sin caer en el intervencionismo?

A medida que Javier Milei se afirma como una figura destacada en el ámbito empresarial, sus declaraciones sobre la economía han generado tanto expectativas como críticas. Al afirmar que no se apartará de los principios liberales y que se opone a la selección de «ganadores» económicos por parte del Estado, surgen dudas sobre la consistencia de su enfoque en comparación con las medidas de su predecesor, Sergio Massa.

¿Un giro hacia el intervencionismo?

Voces críticas en el ámbito económico plantean que las recientes decisiones del Gobierno pueden evidenciar un enfoque más intervencionista que liberal. Según analistas, lo que se conocía como «riesgo kuka» refleja contradicciones en el plan económico actual, especialmente con el abrupto aumento de las tasas de interés en medio de una inflación que sigue en ascenso.

Manipulación de tasas y políticas de crédito

Frente a un escenario en el que el Gobierno busca inducir una recuperación del crédito, se enfrenta a cuestionamientos sobre si esto implica un subsidio real. Con tasas proyectadas en torno al 20% en un entorno inflacionario que podría alcanzar hasta el 30%, la viabilidad de las nuevas políticas económicas está en el centro de la controversia.

El regreso del crédito: ¿una estrategia efectiva?

El Gobierno ha manifestado su intención de relanzar el crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, existe escepticismo sobre si estas iniciativas, que se asemejan a planes de estímulo anteriormente implementados por gobiernos previos, lograrán generar una recuperación genuina o se traducirán en un aumento de la inflación.

Medidas en el horizonte

Recientemente, se han presentado varias iniciativas, como líneas crediticias del Banco Nación a tasa cero para consumo, así como la posibilidad de obtener financiamiento de organismos internacionales. Sin embargo, el ministro, Toto Caputo, ya ha confirmado una colocación de aproximadamente $35.000 millones para asistir a las pymes.

La realidad del acceso al crédito

A pesar de las promesas de un aumento del crédito, la realidad es que muchas pymes se encuentran fuera del sistema financiero formal, debido a un entorno de alta morosidad que ha llevado a los bancos a ser más cautelosos en la concesión de préstamos. Un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa revela que muchas pymes han enfrentado dificultades de acceso al crédito en los últimos meses.

Economistas y críticas al modelo

Expertos como Roberto Cachanosky aseguran que la expansión crediticia impulsada por el Gobierno carece de una base sólida de demanda. Según ellos, esto ha llevado a una distorsión en la tasa de interés, lo que podría agravar la morosidad a largo plazo.

Preocupaciones en el sector bancario

En el sector privado, existe un creciente escepticismo sobre una rápida recuperación del crédito. Muchos bancos se muestran cautelosos respecto a la capacidad del Gobierno para implementar cambios significativos en las tasas de interés sin enfrentar consecuencias. Un ejecutivo bancario señala que el cambio será gradual, ya que la morosidad representa un reto importante a superar.

Expansión monetaria y sus implicancias

Otro tema candente es la posible expansión monetaria que podría resultar de las transferencias del Banco Central al Tesoro. Los críticos argumentan que esto podría desencadenar un aumento en la inflación, señalando que un exceso de circulación de dinero en la economía podría tener efectos duraderos y perjudiciales.

Un futuro incierto

El futuro del acceso al crédito para las pymes y el equilibrio monetario del país permanece en la cuerda floja. A medida que el Gobierno avanza en sus políticas, el tiempo determinará si este enfoque orientado hacia el liberalismo puede evitar caer en las trampas del intervencionismo y de la inflación descontrolada.