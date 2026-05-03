Revolución Financiera en Argentina: La CNV Anuncia Medida Sorprendente

La Comisión Nacional de Valores (CNV) está implementando una profunda reforma que transformará por completo la regulación de las emisiones en el mercado argentino, facilitando el acceso a inversiones y ahorros.

La CNV ha lanzado un innovador plan que reestructura las emisiones de acciones, obligaciones negociables y Fondos Comunes de Inversión (FCI). Este cambio es fundamental para la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo obligatorio para todas las empresas en el país, diseñado para facilitar el ahorro destinado al pago de indemnizaciones laborales.

Desmantelando la Burocracia del Mercado de Capitales

En un movimiento sin precedentes, la CNV busca eliminar las barreras burocráticas con una reforma que busca modernizar el mercado de capitales argentino. Este giro regulatorio, inspirado en el histórico ‘Big Bang’ londinense, introduce un sistema de autorización automática en lugar de la tradicional aprobación previa.

Transformación del Proceso de Emisión

El presidente de la CNV, Roberto Silva, describe esta iniciativa como un nuevo enfoque hacia la libertad y la transparencia para las empresas. Con el nuevo modelo, las emisoras ya no requerirán esperar la aprobación del regulador, sino que podrán comunicar su intención de formar parte del mercado y recibir un aval inmediato.

El proceso se simplifica a través de la presentación del «prospecto», que tras su inscripción permite a las empresas comenzar a cotizar al día siguiente. La CNV, así, pasa de ser un regulador que aprueba a uno que fiscaliza posteriormente el desempeño.

Nuevos Ejes de Liberalización en el Mercado

La reforma abarca múltiples sectores del ecosistema financiero, y se ejecutará a través de varias resoluciones generales con un impacto significativo:

Emisoras y Empresas

La RG 1132 introduce el Régimen de Mediano Impacto Ampliado, permitiendo a las empresas acceder a financiamiento de manera más ágil y eficaz.

Fondos Comunes de Inversión (FCI)

Las RG 1134 y 1135 establecen la autorización automática para la creación y modificación de todos los FCI Abiertos, facilitando su funcionamiento.

Fideicomisos Financieros y PYMES

La RG 1133 replica el modelo de autorización automática para valores fiduciarios, similar al aplicado a empresas. Además, la RG 1136 simplifica los trámites para las PYMEs, eliminando aprobaciones previas y acelerando el acceso a financiamiento.

Énfasis en Responsabilidad y Transparencia

A pesar de resignar el control preventivo, la CNV refuerza la fiscalización posterior, asignando la responsabilidad de veracidad a las empresas y sus finanzas. Silva destaca que «la libertad implicará responsabilidad para quienes la ejercen».

Toda documentación publicada en la Autopista de la Información Financiera será considerada declaración jurada, poniendo el peso de la verdad sobre los emisores. La CNV también abre la puerta a consultas públicas, promoviendo la participación de los actores del mercado en la creación de nuevas normativas.

Con estas medidas, se busca que los Directores Financieros (CFOs) recuperen el control sobre el ciclo de captación de fondos, favoreciendo la efectividad de las inversiones y reduciendo la burocracia estatal.