Vaca Muerta: El Boom del Gas y las Pérdidas Fiscales por Importaciones

La euforia por el crecimiento en las exportaciones de petróleo en Argentina enfrenta sombras, ya que economistas advierten sobre un posible desbalance fiscal a raíz del alza en los precios internacionales del crudo.

A medida que el aumento del precio del petróleo acapara la atención del gobierno, surgen críticas sobre cómo esta bonanza podría transformarse en un desafío fiscal para el país. La elevada demanda domiciliaria de gas licuado, impulsada por el frío intenso, ha llevado a cuestionar si los ingresos adicionales por exportaciones serán suficientes para cubrir los costos de importación.

Retenciones Móviles: Una Crítica Necesaria

Los economistas, como Daniel Artana de la Fundación FIEL, resaltan un mal diseño en el esquema de retenciones móviles, actualmente con un límite del 8% desde 2020. Artana señala que este tope es insuficiente frente a la subida de precios, comparándolo desfavorablemente con sistemas más flexibles en países como Canadá.

Impacto de los Subsidios al Transporte

A pesar de un reciente incremento de las retenciones, del 3.6% al 8% debido a los altos precios del crudo Brent, se prevé que los ingresos por estos impuestos no cubran el aumento en los subsidios al transporte público. Por ello, el gobierno podría verse forzado a trasladar estos costos a los consumidores, pese a la intención de mitigar el impacto en los precios mediante el aplazamiento de aumentos impositivos.

La Crisis del Gas Natural y sus Consecuencias

La situación se complica con la reciente restricción en la venta de gas natural comprimido (GNC) en estaciones de servicio, implementada por Naturgy y Metrogas para priorizar el suministro a hogares en esta ola de frío. Esta medida ha generado una nueva ola de preocupaciones, especialmente en el norte del país, donde la industria enfrenta serias dificultades ante la falta de gas.

Controversia Política y Demoras en Soluciones

La oposición critica al gobierno por su falta de previsión y la tardanza en las licitaciones de importación de gas. Acusaciones sobre la gestión del ministro Luis Caputo han añadido más tensión al clima político, mientras se busca una solución a la creciente demanda energética.

Infografía: Gasoducto y Falta de Infraestructura

La paradoja del crecimiento en las exportaciones frente a una escasez interna de gas se encuentra en la falta de infraestructura para transportar gas desde los yacimientos hasta los centros urbanos. La falta de avances en proyectos críticos ha sido foco de críticas desde todos los sectores, empeorando la situación en las provincias norteñas.

Costos de Infraestructura y la Opción del GNL

Las empresas en el norte del país lamentan la carencia de vías adecuadas para el transporte de gas, y la posibilidad de recurrir a gas natural licuado (GNL) resulta inalcanzable por su elevado costo. Esto plantea un riesgo considerable para industrias clave, como la cerámica y la minería.

Situación Financiera: En Aumento el Riesgo Fiscal

A medida que el año avanza, los costos públicos relacionados con subsidios energéticos han aumentado un 86%, mientras que los subsidios al transporte han sido recortados en un 31%. Esta tendencia sugiere que el impacto fiscal del sector energético podría intensificarse en un contexto de inflación creciente y presiones externas.

Conclusiones Financieras y Futuras Perspectivas

La discrepancia entre los precios de importación y los ingresos por retenciones podría tener un efecto significativo en las finanzas del país. Las provincias productoras se beneficiarían de mayores regalías, pero la Nación podría enfrentar desafíos fiscales a largo plazo si las condiciones del mercado no mejoran pronto.