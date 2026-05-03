Rendimiento de Plazos Fijos y Mejores Alternativas: Mayo 2026

En los últimos días de abril, el panorama para los ahorristas en Argentina ha cambiado radicalmente. La disminución en las tasas de interés de los plazos fijos tradicionales, junto con la persistente inflación, ha llevado a los ahorristas a reconsiderar sus estrategias financieras.

Los ahorristas están revisando detenidamente las alternativas disponibles, y el plazo fijo UVA se destaca como una opción más ventajosa. Este tipo de inversión se ajusta a la evolución de los precios, pero requiere un compromiso de tiempo más prolongado.

Comparativa de Rentabilidad: Plazo Fijo Tradicional vs. UVA

En las últimas semanas, varias entidades financieras han reducido las tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos a plazo fijo. Actualmente, algunos bancos de renombre están ofreciendo tasas que rondan el 15% anual, lo que se traduce en un rendimiento mensual de aproximadamente 1,5%.

Este nivel de tasa no logra igualar la inflación reciente, lo que disminuye la rentabilidad real de esta opción. Sin embargo, el plazo fijo tradicional sigue siendo atractivo por su simplicidad, permitiendo a los ahorristas saber de antemano cuánto recibirán al vencimiento.

Es importante destacar que existe una significativa variabilidad entre diferentes entidades. Algunos bancos más pequeños, como Banco VOII y Banco Masventas, ofrecen tasas más elevadas, alcanzando hasta el 25% anual.

Diferencias Importantes entre Bancos

Los bancos intermedios, como Banco del Sol y BiBank, se encuentran en el entorno del 24%, mientras que otros, como Banco Nación, offeren rendimientos en torno al 19%. Esta dispersión en las tasas implica que la selección del banco puede influir considerablemente en el rendimiento final, especialmente para quienes invierten montos significativos.

La Ventaja del Plazo Fijo UVA

En este contexto, el plazo fijo UVA ha cobrado fuerza. A diferencia del tradicional, este instrumento se ajusta según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con una inflación cercana al 3% mensual, los rendimientos de los depósitos UVA suelen estar por encima de los plazos fijos tradicionales.

Esto lo convierte en una alternativa atractiva para aquellos que buscan conservar el valor real de sus ahorros, aunque con la condición de mantener el dinero inmovilizado por al menos 90 días.

Consideraciones y Liquidez

Es fundamental tener en cuenta que esta restricción de tiempo puede limitar la liquidez. Existe la opción de precancelar a partir del día 30, pero la tasa aplicada es notablemente menor, lo que puede disminuir el atractivo del plazo fijo UVA.

Así, la decisión entre ambas opciones depende principalmente del horizonte de inversión del ahorrista. Para quienes requieren acceso rápido a sus fondos, el plazo fijo tradicional sigue siendo una herramienta útil, aunque con menor rentabilidad. En cambio, quienes pueden permitir un compromiso a más largo plazo encontrarán en el plazo fijo UVA una alternativa más competitiva, capaz de ajustarse a la inflación y preservar el poder adquisitivo.

En mayo de 2026, el panorama de inversión a plazo fijo en pesos se presenta complicado. La caída en las tasas está favoreciendo cada vez más al plazo fijo UVA, que ofrece una mejor cobertura frente a la inflación en comparación con los plazos fijos tradicionales que, con tasas cada vez más bajas, están perdiendo terreno.