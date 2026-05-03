El hombre que conecta almas: organiza veladas en pubs tras la pérdida de su mejor amigo

La conmovedora historia de Dean Perryman, quien tras la muerte de su mejor amigo decidió combatir la soledad con una original propuesta en pubs, ha dejado una huella positiva en comunidades de todo el mundo.

La pérdida de un ser querido puede arrastrarnos a la desesperación, pero también puede ser el impulso para crear una red de apoyo insospechada. Esto es exactamente lo que hizo Dean Perryman.

¿De la Tragedia a la Acción?

En noviembre de 2025, Dean enfrentó la trágica pérdida de Rob, su mejor amigo, quien se quitó la vida sin que él lo supiera. La mezcla de dolor y culpa lo llevó a crear «Empty Chairs», o Sillas Vacías, una campaña diseñada para ofrecer un espacio de charla y conexión en ambientes amigables como los pubs.

Una Sencilla Pero Poderosa Propuesta

Dean decidió que, aunque no sabía cómo ayudar, sabía que era bueno conversando y disfrutando de una cerveza. Así nació la idea de reservar mesas en pubs y dar la bienvenida a aquellos que buscaban compañía.

Un Símbolo de Compañía

Luciendo su distintiva sudadera naranja para ser fácilmente reconocido, Dean se sentaba rodeado de sillas vacías, invitando a desconocidos a compartir momentos agradables y conversaciones significativas.

Un Mes Crítico

En diciembre, un mes a menudo lleno de alegría pero que también acentúa la soledad para muchos, Dean comenzó su iniciativa diariamente. Según la Organización Mundial de la Salud, la soledad se ha convertido en una «amenaza urgente para la salud», afectando a individuos de todas las edades.

El Impacto de «Sillas Vacías»

La iniciativa rápidamente ganó popularidad en el Reino Unido, inspirando a otros a replicarla en distintas partes del mundo. «Nunca planeé esto, pero ver cuántas personas se han unido es simplemente asombroso», expresa Dean.

Testimonios Conmovedores

Uno de los visitantes, que se acercó buscando solo una charla, descubrió en Sillas Vacías el valor necesario para buscar ayuda profesional. “Lo que quiero es que las personas sepan que no están solas”, reflexiona Dean, quien considera que este proyecto le ayudó a procesar su propio dolor.

Expandiendo la Iniciativa a Nuevos Horizontes

La historia ha inspirado a personas como Belén Luna Sanz en Bruselas, quien se unió a la campaña al sentir que las conexiones eran difíciles de construir en su nueva comunidad. «Es increíble ver cómo una simple charla puede marcar la diferencia», dice Belén.

Acciones Globales desde lo Local

En lugares tan distantes como Canadá, Noruega o Australia, más personas se han sumado a la causa, haciendo sus propios encuentros con «sillas vacías» en honor a seres queridos perdidos y para combatir la soledad.

Una Oportunidad para Todos

Dean subraya que «Empty Chairs» no es un club ni una terapia, sino un simple espacio donde las personas se sienten bienvenidas a interactuar. «Si te animas, lo pasarás bien», afirma, remarcando la importancia de abrirse y brindar apoyo comunitario.

La campaña continúa creciendo, demostrando que en medio del dolor, pueden formarse lazos significativos y espacios de acogida, recordándonos que nunca estamos realmente solos.