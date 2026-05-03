Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA insta a valorar el trabajo periodístico

La Libertad de Prensa: Una Llamada a la Reflexión en su Día Mundial

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) insta a la sociedad y a los poderes del Estado a reconocer la vital importancia del periodismo en la consolidación de una democracia.

Desde su establecimiento en los años 90, el Día Mundial de la Libertad de Prensa se conmemora cada 3 de mayo, recordando la Declaración de Windhoek, un documento fundamental creado en 1991 por periodistas africanos en Namibia, que resalta el papel esencial de una prensa libre para el desarrollo democrático.

Un Contexto Preocupante para la Prensa en Argentina La declaración de ADEPA llega en un momento crítico para el periodismo argentino. Un informe reciente reveló un alarmante incremento del 55% en agresiones a la prensa, un panorama que llevó al Gobierno a restringir, en semanas anteriores, el acceso de periodistas a la Casa Rosada. Esta medida se revertirá a partir de este lunes, pero plantea serias preguntas sobre la libertad de expresión en el país.

Compromiso con la Libertad de Prensa En su comunicado, ADEPA subraya que “el ejercicio del periodismo libre, sin trabas ni presiones, es fundamental para el sistema republicano”. En las democracias maduras, el acceso a la información y el respeto por el trabajo de los periodistas son requisitos imprescindibles para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

La Responsabilidad de los Poderes Públicos ADEPA hace hincapié en que el reconocimiento del periodismo no debe limitarse a declaraciones superficiales. Se requiere acciones concretas por parte de todos los actores sociales, en especial de las máximas autoridades del país, quienes tienen una responsabilidad crucial.

El Impacto del Hostigamiento a la Prensa La crítica desmedida, la agresión verbal y cualquier forma de hostigamiento hacia los medios tienen repercusiones que van más allá de la profesión. Pueden empobrecer el debate público y debilitar las bases democráticas. El respeto a la diversidad de opiniones y la aceptación del escrutinio son valores que deben ser promovidos, especialmente desde las instituciones gubernamentales.

Un Derecho Fundamental El acceso a la información y la libertad de expresión son derechos esenciales de la ciudadanía. Para que estos se efectúen, es vital crear un entorno propicio donde los medios puedan operar libremente, sin restricciones o presiones externas.