Cuando el Costo Define el Negocio

En medio del auge del comercio electrónico, la logística de paquetería ha evolucionado. Sin embargo, la realidad actual presenta desafíos únicos que obligan a las empresas a adaptarse a un entorno de costos elevados y demandas de entrega más ágiles.

Cambio de Paradigma en la Logística

Durante años, la logística se benefició del crecimiento exponencial del comercio online, expandiendo redes y mejorando la capacidad operativa para manejar un volumen creciente de envíos. Sin embargo, este ciclo ha llegado a un punto de inflexión, donde los costos han aumentado y los recursos a menudo se utilizan de manera ineficiente. Los consumidores, exigentes como nunca, buscan entregas más rápidas, rastreables y flexibles.

Entendiendo el Costo de Cada Entrega

En esta nueva realidad, el enfoque pasa de simplemente reducir gastos a implementar una “inteligencia de costos”. Esto implica comprender profundamente cuánto cuesta realmente servir cada paquete y gestionar cada ruta. Según BCG, este es un factor crucial para que las empresas logísticas mantengan ventaja competitiva en el futuro.

La Última Milla y sus Desafíos

Un dato revelador: la última milla, la fase final de la entrega, representa entre el 50 y el 60% del costo total. El modelo tradicional de repartir en grandes volúmenes ya no se sostiene. En lugar de eso, los recorridos residenciales, que implican una o dos entregas por parada, encarecen significativamente las operaciones y aumentan los intentos de entrega fallidos, disminuyendo la eficiencia.

Respuestas Innovadoras para la Logística

Frente a esta presión en costos y eficiencia, surgen respuestas que perfilan la dirección del sector logístico. Entre ellas, se destaca:

Entregas Fuera del Hogar

Fortalecer los puntos de entrega fuera del hogar, como lockers y puntos de retiro, puede reducir costos entre un 30% y un 40% en comparación con la entrega a domicilio.

Rediseño de Devoluciones

En lugar de verlo como un gasto, optimizar el sistema de devoluciones está comenzando a transformarse en una red más eficaz y digitalizada.

Automatización y Tecnología

Integrar la automatización, el análisis de datos y la inteligencia artificial en el núcleo del modelo operativo es fundamental. Estos recursos no sólo aportan eficiencia, sino que permiten tres impactos concretos:

Optimización de Rutas: Mejora constante en la planificación de las entregas.

Mejora constante en la planificación de las entregas. Gestión Predictiva: Anticipar riesgos y flujos de volumen.

Anticipar riesgos y flujos de volumen. Personalización de la Experiencia: Adaptar las entregas a las preferencias del cliente.

Un Enfoque Estratégico para la Eficiencia

A medida que avanzamos, la eficiencia deja de ser solo un objetivo operativo y se convierte en una decisión estratégica. El liderazgo en logística se definirá no por la cantidad de paquetes entregados, sino por la comprensión y gestión de los costos asociados a cada uno. En este nuevo panorama, operar sin una sólida inteligencia de costos se transforma de una fortaleza a una debilidad.

* Alfonso Astudillo es managing director & partner de BCG