Cuando el Costo Define el Negocio

La Nueva Era de la Logística: Claves para Entregar con Eficiencia en un Mercado Cambiante
En medio del auge del comercio electrónico, la logística de paquetería ha evolucionado. Sin embargo, la realidad actual presenta desafíos únicos que obligan a las empresas a adaptarse a un entorno de costos elevados y demandas de entrega más ágiles.
Cambio de Paradigma en la Logística
Durante años, la logística se benefició del crecimiento exponencial del comercio online, expandiendo redes y mejorando la capacidad operativa para manejar un volumen creciente de envíos. Sin embargo, este ciclo ha llegado a un punto de inflexión, donde los costos han aumentado y los recursos a menudo se utilizan de manera ineficiente. Los consumidores, exigentes como nunca, buscan entregas más rápidas, rastreables y flexibles.
Entendiendo el Costo de Cada Entrega
En esta nueva realidad, el enfoque pasa de simplemente reducir gastos a implementar una “inteligencia de costos”. Esto implica comprender profundamente cuánto cuesta realmente servir cada paquete y gestionar cada ruta. Según BCG, este es un factor crucial para que las empresas logísticas mantengan ventaja competitiva en el futuro.
La Última Milla y sus Desafíos
Un dato revelador: la última milla, la fase final de la entrega, representa entre el 50 y el 60% del costo total. El modelo tradicional de repartir en grandes volúmenes ya no se sostiene. En lugar de eso, los recorridos residenciales, que implican una o dos entregas por parada, encarecen significativamente las operaciones y aumentan los intentos de entrega fallidos, disminuyendo la eficiencia.
Respuestas Innovadoras para la Logística
Frente a esta presión en costos y eficiencia, surgen respuestas que perfilan la dirección del sector logístico. Entre ellas, se destaca:
Entregas Fuera del Hogar
Fortalecer los puntos de entrega fuera del hogar, como lockers y puntos de retiro, puede reducir costos entre un 30% y un 40% en comparación con la entrega a domicilio.
Rediseño de Devoluciones
En lugar de verlo como un gasto, optimizar el sistema de devoluciones está comenzando a transformarse en una red más eficaz y digitalizada.
Automatización y Tecnología
Integrar la automatización, el análisis de datos y la inteligencia artificial en el núcleo del modelo operativo es fundamental. Estos recursos no sólo aportan eficiencia, sino que permiten tres impactos concretos:
- Optimización de Rutas: Mejora constante en la planificación de las entregas.
- Gestión Predictiva: Anticipar riesgos y flujos de volumen.
- Personalización de la Experiencia: Adaptar las entregas a las preferencias del cliente.
Un Enfoque Estratégico para la Eficiencia
A medida que avanzamos, la eficiencia deja de ser solo un objetivo operativo y se convierte en una decisión estratégica. El liderazgo en logística se definirá no por la cantidad de paquetes entregados, sino por la comprensión y gestión de los costos asociados a cada uno. En este nuevo panorama, operar sin una sólida inteligencia de costos se transforma de una fortaleza a una debilidad.
* Alfonso Astudillo es managing director & partner de BCG