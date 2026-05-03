Invierno en Buenos Aires: Temperaturas caen a 4,6°C y algunas localidades registran bajo cero

Este fin de semana largo comenzó con una fuerte ola de frío que sorprendió a los vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con temperaturas que cayeron por debajo de los 5 grados en la Capital, el invierno parece hacer su entrada triunfal.

Temperaturas bajo cero en la mañana del domingo

El amanecer del domingo trajo consigo temperaturas heladas. A las 8 de la mañana, el termómetro marcaba apenas 4.6 grados en la Capital Federal, y se prevé que la máxima del día apenas alcance los 18 grados. Un cielo despejado al inicio dará paso a nubes hacia la tarde.

Frío intenso en la provincia

Las localidades de la provincia de Buenos Aires también sintieron el impacto del frío. Tandil registró -2.6 grados, mientras que Azul y Ciudad Jardín Lomas del Palomar mostraron -1.6 grados. Bahía Blanca, por su parte, alcanzó una temperatura de -0.2 grados, con sensación térmica de -4.2 grados.

La Costa Atlántica no se salvó del frío

Incluso las playas de Mar del Plata y Villa Gesell, que suelen estar llenas de turistas, experimentaron temperaturas de 2.6 y 2.8 grados, respectivamente, cerrando el fin de semana largo con un ambiente gélido.

Las localidades más frías del país

Maquinchao, en Río Negro, se destacó como la ciudad más fría, con -6.6 grados. Otros lugares como Chapelco, en Neuquén, y Malargüe, en Mendoza, también mostraron temperaturas bajo cero.

Un leve ascenso en las temperaturas

A pesar de la baja de temperaturas, se anticipa que en el AMBA comience a haber un ligero ascenso en los próximos días. Para el lunes, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 21, mientras que el martes, la temperatura podría alcanzar hasta 24 grados.

Pronóstico de lluvias y descenso térmico

Se prevén lluvias el miércoles, lo que traería consigo un nuevo descenso en la temperatura, estableciendo nuevamente máximas de 21 grados. El jueves, las mínimas ascenderán a 17 grados, pero vendrán acompañadas de un cielo nublado. Ya para el viernes, se anticipan lluvias con mínimas de 8 grados y máximas de apenas 14.