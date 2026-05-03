Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda: Amor, pasión y pasta al estilo italiano

Después de una separación llena de rumores, el popular conductor argentino Marcelo Tinelli parece haber encontrado nuevamente el amor. Su relación con la exmodelo y empresaria Rossana Almeyda se ha hecho oficial, sorprendiendo a sus seguidores.

Una cena romántica que lo dice todo

Este fin de semana, Tinelli compartió momentos íntimos con Almeyda a través de sus historias de Instagram. Los amantes disfrutaron de una noche de asado con amigos, seguido de una inesperada sorpresa: una cena de fideos caseros que el conductor preparó especialmente para ella.

Detalles de la velada

“Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto”, escribió Tinelli, mostrando su lado más creativo en la cocina. En las imágenes, se le veía en un ambiente relajado, mientras añadía emoticones de corazón y mencionaba a Almeyda, dejando en claro su interés.

El gesto tierno de Marcelo Tinelli a su nueva novia, Rossana Almeyda (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Un nuevo capítulo para Tinelli

Poco después de la cena casera, Tinelli mostró el resultado de su esfuerzo culinario con orgullo, comentando: “Buena pinta la pasta”. Este gesto no solo confirma su interés por Almeyda, sino que también marca el inicio de una nueva etapa en su vida.

¿Quién es Rossana Almeyda?

Almeyda, una empresaria que se reparte entre Miami y Buenos Aires, tiene un vínculo cercano con el mundo del espectáculo, ya que es amiga de celebridades como Carolina “Pampita” Ardohain. Su conexión con estos círculos, junto con su formación académica en ciencias políticas, la han ayudado a consolidar su carrera como manager.

Así quedó la pasta casera que Tinelli le preparó a Almeyda (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Los primeros rumores de romance

La noticia de este romance comenzó a circular gracias a la periodista Marcia Frisciotti, quien reveló desde el programa Puro Show que la pareja ya había compartido varias salidas, incluyendo un recital de Ricky Martin y la celebración del cumpleaños del hijo menor de Tinelli, Lolo. Las imágenes que acompañaron la noticia mostraron a Almeyda integrada en el círculo familiar del conductor, lo que alimentó las especulaciones sobre la seriedad de su relación.

Fin de una era: la separación de Figueroa

La relación de Tinelli con Millet Figueroa llegó a su fin tras varios altibajos, confirmándose en abril. Ambos aseguraron que el final fue amistoso y que cada uno está ahora siguiendo su camino. Figueroa, en una entrevista reciente, reafirmó su soltería y la tranquilidad con la que enfrentó la ruptura.