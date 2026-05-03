Irán ejecuta a un detenido del movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’ de 2022

La reciente ejecución de Mehrab Abdollahzadeh, un joven de 29 años, ha reavivado las tensiones en Irán, reflejando la drástica respuesta del gobierno ante las manifestaciones de 2022. Su caso pone en evidencia la extensiva represión y el uso de castigos extremos por parte de las autoridades.

Mehrab Abdollahzadeh fue ejecutado el domingo, según comunicados oficiales, tras estar detenido durante más de tres años. Su arresto se produjo en medio de las protestas del movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’, que exigía mayores libertades y derechos para las mujeres en Irán.

Cargos y Torturas en Prisión

El joven fue condenado a muerte por “corrupción en la tierra” en relación con el asesinato de Abbas Fatemiyeh, un miembro de la fuerza paramilitar Basij. Según organizaciones de derechos humanos, su confesión fue obtenida bajo torturas físicas y psicológicas en prisión.

Pruebas que Desmienten su Culpa

A pesar de la condena, los informes indicaron que las grabaciones del lugar del crimen mostraban que Abdollahzadeh no estaba presente. Él mismo negó cualquier implicación en el homicidio, lo que genera dudas sobre la validez de su juicio.

Un Contexto de Ejecuciones Masivas

La ejecución de Abdollahzadeh no es un caso aislado. Se suma a otras ejecuciones polémicas como las de Yaghoub Karimpour y Nasser Bakerzadeh, acusados de supuesta cooperación con el servicio de inteligencia israelí. Los datos indican que más de 21 personas han sido ejecutadas desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Reacciones Internacionales y Preocupaciones por Derechos Humanos

El comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha manifestado su preocupación por cómo los derechos del pueblo iraní están siendo violentamente vulnerados. Desde el comienzo de las protestas, se estima que más de 4,000 personas han sido detenidas, con muchos enfrentándose a juicios apresurados y condenas severas.

El Compromiso de Irán ante las Críticas

En respuesta a las críticas internacionales, Gholamhossein Mohseni Ejeai, jefe del poder judicial iraní, ha reafirmado el compromiso del régimen con la «justicia» para aquellos que considera culpables de crímenes graves contra el estado.