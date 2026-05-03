Explora Buenos Aires: Una Guía de Vistas Panorámicas

La capital argentina, famosa por su rica arquitectura, ofrece un nuevo enfoque para descubrir la ciudad: desde los miradores de sus históricos rascacielos. Acompáñanos en este recorrido por las vistas que cautivan y su legado arquitectónico.

Entre los años 1910 y 1960, Buenos Aires se transformó en una metrópolis de rascacielos, albergando algunos de los edificios más altos del mundo fuera de Estados Unidos. El Kavanagh, el Palacio Barolo, el Comega y la Galería Güemes son solo algunos ejemplos que lo demuestran. Leonel Contreras, autor del libro “Rascacielos Porteños: historia de la edificación en altura en Buenos Aires”, manifiesta que esta tendencia fue influenciada por el crecimiento de ciudades como Nueva York y Chicago. Con una población de más de 3 millones en 1947, la verticalidad se convirtió en una necesidad para la metrópoli.

Miradores Inexplorados de la Ciudad

Uno de los puntos icónicos, el Obelisco, ha abierto sus puertas al público recientemente. Este monumento, inaugurado en 1936, había estado cerrado por décadas. Ahora, quienes lo visitan pueden subir hasta 65 metros de altura en un ascensor y disfrutar de vistas únicas de la Avenida 9 de Julio. Con horarios disponibles desde temprano hasta la noche, la experiencia es breve pero impactante, permitiendo a los visitantes observar la iluminación nocturna de la ciudad. Las reservas se realizan a través de Civitatis.

Explorando la Historia a Través de la Arquitectura

El Programa Miradores de Buenos Aires, gestionado por el Ministerio de Cultura, ofrece visitas guiadas a edificios emblemáticos con acceso poco frecuente. “Buscamos edificios que no solo ofrezcan vistas privilegiadas, sino que también tengan un valor patrimonial significativo”, afirman desde la Dirección General de Patrimonio. En abril, la agenda incluyó lugares históricos como el Automóvil Club Argentino y la Galería Güemes, donde las visitas suelen agotarse rápidamente debido a su gran demanda.

Miradores con Enfoque Cultural

Más allá de los miradores tradicionales, tres espacios culturales se destacan. En La Boca, la Fundación Proa ofrece una terraza con impresionantes vistas del Riachuelo y el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. Además, el Palacio Libertad, con su cúpula como mirador público más alto de la ciudad, organiza visitas guiadas que brindan una experiencia única sobre la arquitectura y el paisaje urbano.

Comer y Contemplar

Para quienes prefieren acompañar sus vistas con gastronomía, dos rooftops emergen como opciones exclusivas. El Trade Sky Bar, ubicado entre los pisos 19 y 21 del edificio Comega, fusiona un ambiente elegante con vistas espectaculares del Obelisco y más allá. Por otro lado, el Bestial Fly Bar en Palermo ofrece una atmósfera vibrante con jardines verticales y actuaciones en vivo, garantizando una experiencia nocturna memorable.

Buenos Aires, una ciudad que ha mirado hacia arriba a lo largo de su historia, ofrece hoy las mejores perspectivas desde sus rascacielos. Las alturas no solo revelan una vista cautivadora, sino que también cuentan la historia de esta increíble metrópoli.