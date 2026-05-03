Programa Vulnerable: Contrastes y Conclusiones

La economía argentina atraviesa un momento de confusión, donde la incertidumbre eclipsa tanto el optimismo como el pesimismo. En medio de informes dispares, surgen retos que complican la planificación a mediano plazo.

Caída de la Actividad Económica

Recientes cifras del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) revelan una caída del 2,1% en febrero de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. Este descenso de -2,6% en términos desestacionalizados marca el fin de una leve recuperación observada desde el tercer trimestre del año pasado.

Inflación y Aumentos de Precios

A pesar de la ligera desaceleración en la inflación proyectada para abril, que se estima en 2,5% según Eco Go, este dato aún refleja una distancia significativa de los niveles del 2% mensual que se consideraba aceptable hace seis meses. Aunque se prevé un aumento menor en alimentos (+1,4%), el incremento en los combustibles (+10,4%) y el ajuste en tarifas de servicios básicos continúan presionando al consumidor.

Recaudación Tributaria en Caída

La recaudación tributaria también ha mostrado signos preocupantes, cayendo 7,5% en términos reales en el primer trimestre. Un ejemplo claro es el IVA, que disminuyó 2,1% interanualmente. Este estancamiento del consumo, especialmente en grandes centros urbanos, refleja una tendencia más profunda en la economía argentina.

Divergencia Sectorial en la Economía

Un informe de la consultora Invecq resalta que la caída en sectores clave como la industria manufacturera, que se contrajo -8,7%, contrasta con los mejores resultados de sectores primarios y algunos servicios. Esta “economía de dos velocidades” sugiere que, mientras ciertos sectores prosperan, otros siguen atascados.

Expectativas de Inversión y Crecimiento

A pesar de estos mismos desafíos, sectores como el energético se han convertido en pilares de crecimiento. Según un análisis del IERAL, el sector energético cerró 2025 con un superávit de US$7.829 millones, gracias a transformaciones estructurales significativas.

Potencial Minero y Agregado de Valor

El optimismo sobre el sector minero también es notable, con exportaciones que alcanzan US$2.406 millones en el primer trimestre. Se estima que este sector podría generar US$36.000 millones en una década, impulsado por una creciente inversión internacional.

Incertidumbre en el Contexto Político

En medio de estas condiciones mixtas, mediciones de la Universidad Di Tella indican una merma en la confianza del consumidor, cayendo 5,7%, y un retroceso del 12,7% en la confianza hacia el Gobierno. Esta disparidad plantea un reto significativo para la gestión gubernamental, especialmente en un año electoral.