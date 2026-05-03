¿Puede Myriam Bregman convertirse en la ‘heroína’ que Ciudad Gótica espera?

La economía argentina vive momentos críticos, y la imagen de Javier Milei, presidente del país, enfrenta un duro golpe. ¿Podrá revertir esta tendencia y recuperar la confianza de los ciudadanos?

El desempleo, la inflación y la crisis económica se han convertido en las principales inquietudes de los argentinos, mientras que la corrupción sigue eclipsando la confianza en la clase política. A medida que la situación se deteriora, Milei, autoproclamado «anarcocapitalista», se encuentra en una encrucijada.

Una Popularidad Inesperada

Durante la primera mitad de su mandato, Milei mostró una sorprendente resiliencia, incluso ante las polémicas reformas económicas vinculadas a su plan de ajuste. A pesar de su escasa base legislativa, construyó una imagen de fortaleza que le permitió resistir las adversidades, como el escándalo reciente relacionado con el criptoactivo $Libra.

El Desplome de Su Imagen

Actualmente, la aprobación de Milei se encuentra en niveles críticos, con un 63% de desaprobación, según datos de Atlas Intel. Esta cifra ha incrementado durante diez meses consecutivos, lo que indica un creciente descontento entre la población. Ya no ocupa un lugar destacado en la opinión pública, desplazado incluso por figuras políticas como Patricia Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner.

La Sorpresa de Bregman

En un giro inesperado, la diputada de izquierda Myriam Bregman lidera las encuestas, desafiando la noción de que solo figuras tradicionales pueden tener éxito. A pesar de su asociación con el socialismo, Bregman se benefició del desencanto social y la falta de representación política, lo que podría marcar un cambio en el panorama político argentino.

La Realidad Económica Abrumadora

A medida que el desempleo y la inflación siguen aumentando, los argentinos luchan por llegar a fin de mes. Casi el 60% de la población ha reducido su consumo, y un alarmante 82,8% ha disminuido la compra de alimentos. La situación es grave: el 50,1% de la población está en un empleo múltiple por necesidad.

¿Un Cambio de Estrategia?

Frente a esta crisis, la administración de Milei ha intensificado su retórica confrontativa, señalando a medios de comunicación y críticos como responsables de sus problemas. Sin embargo, muchos ciudadanos cuestionan si las medidas actuales son suficientes para revertir el rumbo económico y mejorar sus condiciones de vida.

Un Futuro Incierto

A medida que se acercan las elecciones de 2027, el sistema político en Argentina se muestra fragmentado. Aunque Milei aún tiene un margen para recuperar su popularidad, su capacidad para hacerlo dependerá de su respuesta a la crítica y su gestión de la compleja situación socioeconómica.