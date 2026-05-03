Boggiano se lanza al debate: ‘Las empresas que no funcionan desaparecen, los periodistas son irresponsables y Adorni genera miedo’

Una bronquitis de Mirtha Legrand dejó a Juana Viale al mando de la Mesaza en Canal 13, donde se generaron debates candentes sobre la actualidad argentina.

Durante la emisión del sábado, la discusiones entre el economista Miguel Ángel Boggiano, el presentador Julián Weich, y las periodistas Luciana Geuna y María O’Donnell, tocaron todos los puntos sensibles del panorama nacional. Desde la crisis económica hasta las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación, la charla prometió y cumplió.

Un clima de tensión en el debate

Weich se refirió al cierre de su negocio, lamentando que «no se vende nada», mientras que Geuna y O’Donnell expresaron su preocupación por el hostigamiento constante del presidente Javier Milei hacia la prensa. Boggiano, defendiendo su enfoque de «economía austríaca», sostuvo un discurso sin filtros que sorprendió a la audiencia.

Defendiendo a Manuel Adorni

El economista no se contuvo al defender al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Afirmó que hay una campaña en su contra, diciendo: «le inventan deudas y fantasmas patrimoniales porque no tienen de dónde agarrarlo». Además, lo describió como «el tipo más transparente que conozco» y minimizó las acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, calificándolas de «operetas de cuarta».

La lucha entre éxito y fracaso

Boggiano expresó que, «es el ensañamiento del fracaso contra el éxito», argumentando que la crítica que recibe Adorni proviene del temor a su capacidad de comunicación. «Es el mejor escudo que tiene el presidente», añadió, refiriéndose a la estrategia del gobierno en medio de la crisis económica.

Periodismo bajo fuego

El economista también se refirió a la labor de algunos periodistas, acusándolos de operar con «inconsciencia total». Criticó la tendencia de «pegarle al que intenta arreglar el desastre, no al que lo provocó», destacando la dificultad que enfrenta la prensa en un entorno de polarización.

El debate rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde los espectadores expresaron sus opiniones de forma ferviente. Entre las intervenciones, Weich, tras un momento de silencio, optó por observar el intercambio entre Geuna y O’Donnell, lo que generó comentarios sarcásticos y reflexivos entre los usuarios de Twitter.

A pesar de la incomodidad palpable, las discusiones de la noche dejaron claro que la Mesaza es un microcosmos de las tensiones políticas y económicas que enfrenta Argentina en este momento crítico.