¡Victoria histórica! Los Pumitas derrotan a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20.

El seleccionado argentino de rugby juvenil logró una victoria monumental al vencer a los Baby Blacks por 25-17, marcando un hito en su trayectoria en el Rugby Championship M20.

En un emocionante encuentro disputado en Port Elizabeth, Sudáfrica, la selección Sub-20 de Argentina logró una hazaña sin precedentes al vencer a Nueva Zelanda con un marcador de 25-17. Este triunfo, correspondiente a la segunda jornada del Rugby Championship M20, representa la primera victoria oficial de los argentinos frente al formidable combinado neozelandés en esta categoría.

El Resurgir Argentino

Tras un inicio complicado en el torneo, donde cayeron ante Sudáfrica por 48-21, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda demostraron un carácter admirable y un juego sólido. En este partido crucial, Argentina mostró una cohesión y una efectividad destacada frente a uno de los rivales más temidos en el rugby juvenil a nivel mundial.

Puntos Clave de la Victoria

La victoria de la Argentina se construyó gracias a las destacadas actuaciones de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, quienes anotaron tries significativos. Además, un penal clave ejecutado por Serpa ayudó a consolidar la ventaja en un partido en el que Los Pumitas mantuvieron la intensidad competitiva desde el primer hasta el último minuto.

Un Hito Esperado

Este resultado no solo es un triunfo, sino un cambio de narrativa. Los antecedentes entre ambos equipos habían sido desafiantes, con Nueva Zelanda ganando claramente en las últimas ediciones del torneo: 43-20 en 2024 y 75-21 en 2025. La victoria de hoy marca un cambio significativo en la historia de estos enfrentamientos.

El Futuro de la Delegación Argentina

Con esta victoria histórica, la delegación argentina se prepara para cerrar su participación en el torneo. El próximo desafío será contra Australia el sábado 9 de mayo, a las 9:00, nuevamente en Port Elizabeth, donde buscarán continuar con la racha positiva tras este notable triunfo.