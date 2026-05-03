Rubén Rocha se aparta temporalmente como gobernador de Sinaloa por investigaciones de la Fiscalía sobre vínculos con ‘Los Chapitos’

El gobernador de Sinaloa ha decidido separarse temporalmente de su puesto para facilitar las investigaciones sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico, marcando un giro significativo en su gestión.

Una Decisión Estratégica

El gobernador Rubén Rocha Moya, en un comunicado televisado, anunció su decisión de alejarse temporalmente de su cargo, haciendo énfasis en que no permitirá que lo utilicen para perjudicar al movimiento al que pertenece.

Con 76 años y miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocha solicitó al Congreso estatal una licencia temporal tras ser señalado por la Fiscalía mexicana en conexión con una investigación impulsada por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Acusaciones de Colusión con el Cartel de Sinaloa

La demanda se produce en un contexto de serias acusaciones. El 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Rocha y a otros funcionarios de colusión con el Cartel de Sinaloa, la organización criminal fundada por Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Como resultado, su licencia fue aprobada, y Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora temporal.

Defensa y Reproches

Rocha defendió su inocencia, asegurando que las acusaciones son «falsas y maliciosas». Destacó que tiene la conciencia tranquila frente a su pueblo y su familia, y está decidido a demostrar su inocencia ante la justicia.

Causas Detrás de las Acusaciones

Según informes, los fiscales estadounidenses alegan que Rocha recibió apoyo del Cartel de Sinaloa durante su campaña electoral, a cambio de permitirles operar sin interferencias. Estos rumores no son nuevos; ya en 2021, se publicaron documentos que insinuaban vínculos entre el gobernante y el cartel.

Reacciones políticas

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han expresado su apoyo a Rocha, minimizando las acusaciones en su contra como parte de una estrategia para debilitar a Morena.

Las Implicaciones de la Licencia

La licencia de Rocha tiene una duración inicial de 30 días. Si las investigaciones se alargan, el Congreso deberá designar un gobernador interino, como estipula la Constitución de Sinaloa.

Con su separación, Rocha también pierde su fuero, lo que podría permitir que lo detengan, una preocupación que ha sido señalada por diversos juristas.

Impunidad y Justicia

A pesar de las serias acusaciones, la Fiscalía mexicana afirma que no hay fundamentos suficientes para solicitar arrestos, indicando que no han recibido pruebas concretas de sus contrapartes estadounidenses.

Otros Funcionarios en la Mira

Rocha no es el único en la controversia. Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, también se ha apartado de su cargo, mientras que otros funcionarios del partido deciden seguir en sus puestos, buscando cooperar con las investigaciones.