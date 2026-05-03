Incendio en hotel del centro: 100 evacuados en plena emergencia

Un voraz incendio en el hotel HR Luxor desató el caos en la madrugada de este domingo, obligando a la evacuación de 100 huéspedes. Al menos seis personas requirieron atención médica por inhalación de humo.

Los Hechos: Un Despertar Dramático

Alrededor de la 00:15 horas, un incendio se originó en el noveno piso del hotel HR Luxor, situado en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 890, en pleno corazón de Buenos Aires. Las llamas y el denso humo rápidamente llevaron a las autoridades a movilizar cinco dotaciones de bomberos, junto a voluntarios de la zona de Puerto Madero.

La Rápida Respuesta de los Bomberos

Los bomberos trabajaron incansablemente en condiciones difíciles, logrando controlar el fuego a las 2:20 de la madrugada, gracias a la colaboración de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia que se encontraban en el lugar.

Evacuación y Coordinación de Emergencias

La evacuación de los huéspedes fue liderada por el personal de Defensa Civil, Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito. El Puesto de Comando de Bomberos jugó un papel crucial en la coordinación del operativo, garantizando la seguridad de las personas evacuadas.

Origen del Incendio: Un Colchón en Llamas

Investigaciones preliminares indican que el fuego comenzó en un colchón y en algunos muebles en una de las habitaciones del noveno piso. Esto provocó una intensa columna de humo que se dispersó rápidamente por todo el edificio, alertando a los huéspedes y al personal del hotel.

Atención Médica Urgente para los Afectados

Como resultado del siniestro, seis personas, entre ellas dos hombres y cuatro mujeres, necesitaban atención médica, brindada por el sistema SAME. Las víctimas sufrieron cuadros leves de inhalación de humo y recibieron oxigenoterapia, pero afortunadamente, no fue necesaria la derivación a hospitales.