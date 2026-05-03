Reunión por Justicia: Recuerda a Ángel López en la Escuela 83

La familia de Ángel López, el niño de cuatro años que perdió la vida hace un mes en Comodoro Rivadavia, invita a un encuentro para exigir justicia y recordar su caso.

Un Llamado a la Solidaridad en la Escuela 83

Este martes 5 de mayo, a las 20 horas, la Escuela 83 de Comodoro Rivadavia será el escenario de un emotivo encuentro. Los familiares de Ángel López convocan a la comunidad a unirse en un reclamo de justicia, buscando mantener presente el recuerdo del pequeño.

La familia ha enfatizado en sus redes sociales la importancia del apoyo local, bajo el lema “Tu presencia es nuestra fuerza”, con el objetivo de fortalecer la lucha por esclarecer los hechos que llevaron a su trágica muerte.

Actualización del Proceso Judicial

En el ámbito judicial, los dos principales acusados en el caso, Mariela Altamirano, madre del niño, y su pareja, Michel González, continúan bajo prisión preventiva. Esta medida, decidida por el juez Alejandro Soñis, se extenderá por seis meses debido a los riesgos procesales, incluyendo la posibilidad de fuga y el potencial obstrucción de la investigación.

Novedades en la Investigación Forense

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que el deceso de Ángel López ocurrió por un paro cardiorrespiratorio derivado de un edema cerebral severo, resultado de múltiples traumatismos en la cabeza. Esta información es crucial para el avance del caso, ya que la fiscalía tiene un plazo de seis meses para consolidar pruebas y llevar el asunto a juicio oral.