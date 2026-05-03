Red Clandestina Lleva Starlink a Irán: Un Paso Contra el Bloqueo de Internet

Con el acceso a Internet severamente restringido, algunos iraníes arriesgan sus vidas para contrabandear tecnología que les permite conectarse al mundo.

Sahand, un iraní que opera desde fuera del país, se ha convertido en una figura clave dentro de una red clandestina que introduce ilegalmente dispositivos Starlink en Irán, una medida arriesgada pero necesaria para quienes buscan información sin censura.

Un régimen en la oscuridad digital

Irán vive uno de los bloqueos de Internet más prolongados en la historia reciente, un movimiento del gobierno que surge tras ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Este corte se produce en un contexto de represión violenta de protestas que ha dejado miles de muertos y detenidos.

El reto del contrabando

Sahand, cuyo nombre ha sido cambiado por razones de seguridad, explica cómo ha logrado enviar dispositivos Starlink a Irán, permitiendo que más personas accedan a Internet. «Si tan solo una persona más consigue conectarse, siento que ya hemos logrado algo», afirma con cautela.

Operación clandestina

Estos terminales, en combinación con routers, permiten evadir por completo el control estatal, lo cual es fundamental en un país donde la información es rigurosamente censurada. Aunque el uso de estos dispositivos acarrea severas penas, Sahand y su red continúan buscando maneras de introducir más equipos.

Consecuencias del bloqueo

Las autoridades iraníes justifican el corte de Internet como una medida de seguridad, pero organizaciones de derechos humanos han señalado que esta situación ha tenido un impacto severo en la sociedad. Las detenciones de quienes compran o venden dispositivos Starlink son comunes, y quienes son atrapados pueden enfrentar largas penas de prisión.

Mercado negro y solidaridad

A pesar de los riesgos, un mercado para los terminales Starlink sigue activo en Irán. Se ha estimado que existen al menos 50,000 de estos dispositivos en el país, una cifra que parece estar en aumento. La demanda es evidente, especialmente entre aquellos que buscan compartir testimonios sobre la realidad en el terreno.

La lucha por la libertad de información

Activistas creen que el acceso a Internet es vital para que la ciudadanía iraní pueda documentar y denunciar violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el alto costo de los servicios y el temor a represalias limitan el acceso. Sahand sostiene que «los iraníes deben tener las herramientas para revelar la verdad».

Una mirada crítica al futuro

Con la creciente represión y el panorama incierto, los valientes esfuerzos de Sahand y otros activistas resaltan la importancia de la tecnología en la lucha por la libertad. Mientras el gobierno continúa su estrategia de control, los contrabandos de dispositivos Starlink podrían ser una de las pocas salvaguardas para la información en Irán.