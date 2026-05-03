Con 19 años, sus decisiones marcan tragedias: la ciudad exige justicia por Mateo y Lucía

Un trágico accidente de tránsito ha conmocionado a la ciudad de Lobería, donde una madre de 52 años perdió la vida en un choque que involucra a un joven de 19 años, Gonzalo Frascuelli, quien ya tiene antecedentes por otro siniestro mortal. La comunidad clama justicia.

El accidente que dejó una víctima fatal

En la madrugada del 1° de mayo, en Lobería, un accidente fatal tuvo lugar en la intersección de las calles 25 de Mayo y 1° de Mayo. La víctima, Lucía Ermiaga, viajaba en su Fiat Uno con sus tres hijos cuando el Volkswagen Bora conducido por Frascuelli la chocó. Tras el impacto, su vehículo terminó volcado y ella falleció en el acto, mientras que uno de los niños sufrió una fractura de clavícula.

Momentos previos a la tragedia

Lucía y sus hijos habían salido recientemente de un restaurante donde celebraban el cumpleaños de uno de ellos. La noticia de su muerte dejó a la comunidad y su familia, incluido su esposo Julio Ardanaz, devastados. Julio se enteró mientras participaba en un torneo de truco en su club, donde se desempeña como entrenador.

Recordando a Lucía Ermiaga

Lucía era una profesora de yoga muy querida en Lobería, que había decidido retomar sus estudios en Psicología a los 50 años. La universidad local expresó su dolor al recordar su dedicación y entusiasmo por el aprendizaje.

Un historial oscuro

Gonzalo Frascuelli no era un conductor novato; el joven ya había estado involucrado en un accidente mortal anterior. El 23 de diciembre de 2024, él manejaba un Toyota Corolla cuando perdió el control y volcó, un siniestro que cobró la vida de su único acompañante, Mateo Lauga.

Investigación y consecuencias legales

El fiscal de la UFI N° 1 de Necochea ha imputado a Frascuelli por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Actualmente, se encuentra detenido en la DDI de Necochea. Aunque el test de alcoholemia dio negativo, los testigos relatan que Frascuelli circulaba a alta velocidad justo antes del choque.

Desesperación de la familia de Mateo Lauga

El padre de Mateo, Fernando «Topo» Lauga, expresó su frustración por la falta de acción de las autoridades. Tras la muerte de su hijo, intentó advertir a las entidades correspondientes sobre el comportamiento temerario de Frascuelli, pero siente que nadie le prestó atención.

Las voces de la comunidad

En la ciudad, los residentes han alzado sus voces pidiendo justicia por ambas víctimas. En redes sociales, el clamor «Justicia por Mateo y Lucía» se ha convertido en un grito colectivo que refleja el dolor y la rabia de una comunidad unida en el sufrimiento.

Un futuro incierto

Con un juicio inminente y atención nacional sobre el caso, la historia de Lucía y Mateo ha tocado las fibras más profundas de Lobería. Mientras se avanza en la investigación, la comunidad se mantiene firme en su lucha por justicia, recordando las vidas perdidas en esta tragedia.