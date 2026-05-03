Sin heridos: ataque a buque en aguas de Ormuz, confirma portal de seguridad marítima

Afectando el tráfico en una de las rutas más estratégicas del mundo, un buque granelero fue atacado por varias embarcaciones pequeñas, aunque afortunadamente no se reportaron heridos ni daños al medio ambiente.

Detalles del Ataque

El ataque ocurrió cuando el granelero navegaba hacia el norte, a solo 11 millas náuticas (20 kilómetros) de Sirik, al suroeste de Irán. El capitán del buque alertó al Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que confirmó que toda la tripulación se encuentra a salvo.

Creciente Inseguridad en el Golfo

Desde el 28 de febrero hasta el 2 de mayo, la UKMTO recibió 41 informes sobre incidentes que involucran a embarcaciones en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. Entre ellos, se registraron 23 ataques y 16 actividades sospechosas.

Contexto Geopolítico

Este incidente se produce en un momento de creciente tensión, tras tres semanas de alto al fuego en la guerra de Irán. Ambos, Irán y Estados Unidos, mantienen un bloqueo selectivo en el estrecho, esencial para el comercio de petróleo y gas, vital para la economía global.

Actividad Reciente de Superpetroleros

En medio de este contexto, un «superpetrolero» iraní logró evadir el bloqueo de EE. UU., transportando más de 1,9 millones de barriles de crudo valorados en aproximadamente 220 millones de dólares, según TankerTrackers.

Presiones Internacionales

Las negociaciones para abrir nuevamente el estrecho siguen estancadas. Hoy, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó a su homólogo iraní, Abás Araqchí, a tomar medidas inmediatas para reabrir esta vital vía marítima.