Caputo se prepara para enfrentar los vencimientos de deuda con el FMI hasta 2027

El equipo económico del país se enfrenta a un contexto complicado en su estrategia para manejar los próximos vencimientos de deuda externa. Con licitaciones de bonos y esperanzas de desembolsos internacionales, la situación financiera requiere atención inmediata.

La estrategia del gobierno argentino incluye licitaciones de bonos y acuerdos de garantía con organismos multilaterales, esperando un desembolso cercano a 1.000 millones de dólares en DEG del FMI, gracias a la reciente aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el organismo internacional. Sin embargo, a pesar de un incremento en las reservas del Banco Central, los pagos a la entidad han generado una notable disminución de las reservas internacionales brutas, que actualmente rondan los 44.480 millones de dólares.

Frente a este panorama, Argentina ha establecido una nueva meta de acumulación de reservas, buscando alcanzar al menos 8.000 millones de dólares para 2026. Parte de las divisas adquiridas por el BCRA han sido destinadas a atender vencimientos de deuda, un patrón que el Gobierno aspira a cambiar en el corto plazo.

Vencimientos de Deuda: Un Cronograma Complicado

El calendario de pagos hasta fin de año es motivo de preocupación. Según la consultora Analytica, los pagos con el FMI se desglosan de la siguiente manera:

En agosto, se espera un vencimiento de 770 millones de dólares en intereses. En septiembre, el Gobierno deberá afrontar 800 millones de dólares de capital, seguido de 770 millones en intereses en noviembre y 350 millones en diciembre. Para el período entre mayo de 2026 y finales de 2027, los vencimientos de deuda pública al FMI se están proyectando en 13.500 millones de dólares, concentrándose especialmente en 2027.

La Perspectiva del Mercado y la Respuesta del Gobierno

Los analistas del mercado están expectantes sobre cómo el ministro de Economía, Luis Caputo, gestionará los pagos restantes con el FMI y las adquisiciones de divisas en el futuro. Según la consultora Quantum Finanzas, los pagos deben ser manejables, ya que este año solo restan alrededor de 2.000 millones de dólares en intereses y vencimientos. Se prevé, además, que tras la aprobación de la segunda revisión, habrá un desembolso significativo para cubrir parte de esos compromisos.

Adicionalmente, el banco Morgan Stanley estima que las necesidades de moneda extranjera del Tesoro Nacional ascenderán a 19.900 millones de dólares en 2026, incrementándose a 23.400 millones en 2027 debido a los pagos que se avecinan con el FMI.

Ingeniería Financiera para Cumplir con los Compromisos

Una fuente cercana al Gobierno reveló que el Tesoro está utilizando un mecanismo de compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos para cubrir vencimientos. Este procedimiento ya se ha utilizado en varias ocasiones y ha sido esencial para obtener los activos necesarios y cumplir con los pagos inmediatos al FMI.

El Tesoro de Estados Unidos, a través del Exchange Stabilization Fund, ha jugado un papel crucial en brindar este apoyo financiero. Se espera que el giro de 1.000 millones de dólares en DEGs se concrete en este mes, lo cual ayudaría a recomponer las reservas del BCRA.

Hasta finales de 2027, el Tesoro y el BCRA deberán enfrentar pagos por más de 30.000 millones de dólares que comprenden bonos, compromisos con el FMI y otros organismos multilaterales. La creciente carga de la deuda a corto plazo ha incrementado la preocupación sobre la capacidad del Gobierno para refinanciar compromisos futuros, destacándose un aumento significativo en el peso de estos vencimientos.