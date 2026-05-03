Aumento en colectivos y subte: ¿Cuánto afectará tu SUBE en mayo?

A partir de este lunes 4 de mayo, los pasajeros de colectivos y subtes de Buenos Aires sentirán un impacto en su bolsillo debido a un aumento significativo en las tarifas, a causa de la inflación y la reducción de subsidios.

El incremento del 5,4% en las tarifas de transporte afecta tanto a la provincia como a la ciudad de Buenos Aires. Esta alza es superior a la inflación actual y se debe a un mecanismo tarifario que incluye incrementos mensuales basados en el IPC, más un adicional de dos puntos porcentuales.

Detalles del aumento en tarifas de transporte

A partir de la nueva regulación, el costo del boleto de subte alcanzará los $1.490,36, mientras que el pasaje mínimo de colectivo para recorridos de hasta tres kilómetros pasará a ser $753,86. En la provincia de Buenos Aires, el tramo inicial del colectivo se estableció en $918,35, acercándose a la marca de mil pesos.

Impacto en la cantidad de pasajeros

La situación se complica aún más, ya que, según informes de la Agencia Noticias Argentinas, el transporte urbano ha visto un aumento del 39,47% en la provincia y 27,01% en la ciudad en el último año, superando la inflación del mismo período. Esto se traduce en una caída del 11% en marzo y un notable 21% en abril en la cantidad de usuarios.

Medidas de emergencia en el transporte

A raíz de estos cambios, muchas empresas de transporte han empezado a reducir servicios para adaptarse a los costos crecientes del combustible, que también han incrementado considerablemente. Este panorama está generando preocupación en el gremio del sector, así como entre los pasajeros que dependen de estos servicios.

Costo de vida y transporte

El sector del transporte sigue ejerciendo presión sobre la inflación, habiendo contribuido en un 4,1% en marzo, un porcentaje que supera la media general. En paralelo, el costo de la canasta familiar también ha tenido un alza, con un gasto mensual estimado en $101.026 destinado al transporte público por parte de una familia tipo del AMBA.