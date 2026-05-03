Desmantelan banda narco en Junín de los Andes: Ocho detenidos y enorme decomiso de drogas, armas y dinero

Un operativo contundente realizado este sábado en Junín de los Andes y San Martín de los Andes condujo a la detención de ocho individuos vinculados al narcomenudeo. La intervención, liderada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, ha marcado un hito en la lucha contra el tráfico de drogas en la región.

Durante el operativo, llevado a cabo a primera hora de la mañana, se realizaron 12 allanamientos en total, 11 de ellos en Junín de los Andes y 1 en San Martín de los Andes. Los fiscales José Gerez y Gastón Ávila estuvieron al frente de esta operación que busca frenar el comercio de sustancias prohibidas.

Cantidad significativa de drogas y armas intervenidas

Los allanamientos resultaron en el secuestro de 186 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 372 dosis, así como 23 gramos de marihuana. Además, se encontró un arsenal de seis armas de fuego junto a municiones de diversos calibres.

Operativo revelador de un entramado delictivo

El operativo también permitió la confiscación de más de 9 millones de pesos y 500 dólares, además de 22 teléfonos celulares, 10 balanzas y una computadora portátil. Este significativo despliegue de recursos subraya la magnitud de la operación y el alcance de la actividad ilegal que se estaba desarrollando en la zona.

Inicios de la investigación

La investigación se inició a comienzos de este año, impulsada por denuncias de los vecinos, vigilancias por parte de la policía y reportes provenientes de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén. Con esta información, la fiscalía solicitó la autorización judicial para los operativos.

Imputaciones en puerta

Los detenidos serán acusados en las próximas horas por el delito de comercialización de estupefacientes. Las autoridades no descartan la posibilidad de que estén relacionados con otros crímenes en la región, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.