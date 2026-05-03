Ley Joaquín: Avanza con respaldo, pero la oposición exige más apoyo a las víctimas

El proyecto de la “Ley Joaquín” se encuentra en su fase decisiva en la Legislatura de Córdoba, con un notable consenso que podría transformar la relación entre las víctimas y el sistema judicial.

Un Propuesta en el Horizonte

La iniciativa, liderada por el gobernador Martín Llaryora, busca establecer un Régimen de Protección de Víctimas de Delitos, actualizando el Código Procesal Penal de 1991. Esta reforma pretende cambiar el enfoque del proceso penal, centrándose en las víctimas sin comprometer las garantías de los acusados.

Un Clima de Diálogo

Durante las reuniones de la comisión de Seguridad, presidida por Juan Manuel Llamosas, las señales son claras: no hay bloqueos en el debate. Incluso sectores críticos, como el juecismo y la UCR, están dispuestos a dar su apoyo. Walter Nostrala, del UCR, señaló que “es una ley necesaria” aunque indicó que “Córdoba llega tarde”.

Derechos y Participación de las Víctimas

El proyecto enfatiza que su propósito es “dar voz” a las víctimas en cada etapa del proceso. Según Llamosas, la propuesta introduce un enfoque integral que incluye asistencia psicológica, jurídica y social. La apertura al diálogo ha permitido incorporar algunas de las preocupaciones de la oposición sin comprometer la estructura del sistema judicial.

Áreas Críticas de Debate

Un punto importante es la discrecionalidad en las decisiones fiscales, materia que Ferrero, de la UCR, ha cuestionado. Propone criterios más claros, especialmente en casos que no notifican a las víctimas. Además, se discute el papel de las víctimas en salidas alternativas a juicio, cuyo desacuerdo podría obligar a seguir adelante con el proceso judicial.

Implementación y Estructura de Apoyo

Más allá de las reformas procesales, la oposición ha enfatizado la necesidad de un fondo específico para asegurar la asistencia integral a las víctimas, junto a una red descentralizada de atención. Si bien el oficialismo acepta discutir estas ideas, reconoce que ya cuentan con un área de asistencia, aunque el desafío es expandir su alcance a toda la provincia.

Consideraciones Finas y Nuevas Propuestas

Brenda Austin, de la UCR, ha sugerido incluir el fuero penal juvenil en la reforma, un punto que podría encontrar consenso. También se ha planteado la creación de un régimen para víctimas de violencia institucional, aunque el oficialismo asegura que ya existen protocolos adecuados para abordar estos casos.

El Camino hacia la Aprobación

La “Ley Joaquín” avanza hacia su culminación en la comisión, con un claro objetivo de fortalecer los derechos de las víctimas. A pesar de las diferencias existentes, hay consenso en la necesidad de una legislación que no solo reconozca estos derechos, sino que también los haga efectivos, evitando alterar el equilibrio en el sistema penal.