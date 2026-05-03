Chonkers, el león marino gigante, atrae multitudes en San Francisco

La reciente aparición de "Chonkers", un imponente león marino de Steller, ha deslumbrado a los visitantes del muelle Pier 39 en San Francisco, quienes aprovecharon para observar y fotografiar a esta majestuosa criatura.

Multitudes se congregaron en el icónico muelle, donde “Chonkers” se acomodó entre un grupo de leones marinos de California, atrayendo todas las miradas. Este enorme mamífero marino, que es parte de la especie más grande de leones marinos, no pasó desapercibido. Los turistas capturaron imágenes mientras el león marino se movía perezosamente por el muelle y se sumergía en las aguas del lugar.

¿Qué hace a «Chonkers» tan especial?

El león marino de Steller, al que muchos consideran un gigante de los océanos, puede alcanzar un peso superior a una tonelada en la edad adulta. Su tamaño imponente lo convierte en un verdadero espectáculo para quienes tienen la suerte de avistarlo.

Un Paréntesis en el Viaje

Los expertos marinos sugieren que “Chonkers” podría estar en San Francisco en una breve pausa para alimentarse y descansar antes de regresar a sus aguas natal, ubicadas en las frías regiones del norte, cerca de Alaska. Esto agrega un toque de misterio y fascinación a su visita, donde los amantes de la naturaleza se emocionan al contemplar a esta majestuosa especie.

Un Encuentro Único

La presencia de «Chonkers» no solo destaca la diversidad de la vida marina, sino que también sirve como recordatorio de la importancia de la conservación de estas especies. Mientras los visitantes disfrutaban del espectáculo, se generaron conversaciones sobre el respeto a la fauna marina y la necesidad de proteger su hábitat natural.