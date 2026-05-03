Tres fallecidos por hantavirus en crucero de Ushuaia a Cabo Verde

Alerta por Hantavirus en Crucero: Tres Muertos y Otros Casos Sospechosos

Un brote de hantavirus ha conmocionado a los pasajeros de un crucero que partió desde Ushuaia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado tres muertes relacionadas con esta enfermedad y está interviniendo para contener la situación.

La OMS reportó el hallazgo de un foco de infección en el barco, donde se han confirmado al menos un caso positivo de hantavirus, además de cinco sospechosos. Tres de las personas afectadas han perdido la vida y una se encuentra en estado crítico en Sudáfrica.

Detalles del Crucero y los Afectados

El crucero, que partió desde la ciudad fueguina, se dirigía hacia Cabo Verde, un archipiélago situado en la costa occidental de África. El primer pasajero enfermo, un hombre de 70 años, murió a bordo. Su esposa, también extranjera, fue evacuada pero falleció en un hospital de Johannesburgo.

Investigación y Medidas de Contención

La OMS ha indicado que se están realizando investigaciones y coordinación internacional para abordar esta emergencia de salud pública. Existen planes para trasladar a pasajeros con síntomas a una instalación médica en Cabo Verde, donde podrían recibir aislamiento y tratamiento.

La Transmisión del Hantavirus

El hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con roedores y sus excrementos. Es conocido por causar síndromes respiratorios agudos, lo que ha levantado alertas entre las autoridades sanitarias.

El Viaje del MV Hondius

El MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, estaba diseñado para explorar islas remotas, incluyendo Tristán da Cunha y Georgia del Sur. Sin embargo, su itinerario se ha visto alterado por esta emergencia sanitaria.

Testimonio a Bordo

Jake Rosmarin, un youtuber que se encuentra en el barco, confirma que sigue a bordo, pero ha decidido no hacer declaraciones públicas por respeto a los involucrados.

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