El locro de Juez desata una fuerte polémica entre juecistas y peronistas

El emblemático locro del 1° de mayo, organizado por Luis Juez en el elegante salón Alto Botánico, se erigió como un símbolo de la sólida alianza entre el Frente Cívico y La Libertad Avanza (LLA). Esta unión, que busca proyectarse hacia el 2027, se evidenció con fuerza ante la ausencia notable de Rodrigo de Loredo, un rival significativo en la carrera por la gobernación.

La elección del salón no fue casual: dejó en claro el nuevo mapa político. En la mesa principal, junto a Juez, se encontraba Gabriel Bornoroni, líder del bloque LLA en Diputados, quien destacó el apoyo del senador desde la Cámara alta para el actual Gobierno. También compartieron la mesa el diputado Gonzalo Roca, la exradical Soledad Carrizo y la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado, consolidando la imagen de unidad en la oposición.

Reacciones y Controversias en el Encuentro

Sin embargo, el evento no estuvo exento de polémica. El cambio de sede hacia un entorno más exclusivo generó críticas desde el oficialismo. Miguel Siciliano, ministro de Vinculación Comunitaria, arremetió contra la decisión, cuestionando la autenticidad del evento. «Pasaron de hacer locros en la Ciudad Universitaria a un salón exclusivo», expresó, sugiriendo que Juez sacrifica principios por acomodos políticos.

Las Apuestas de Juez y Sus Aliados

Desde el entorno de Juez, las respuestas no se hicieron esperar. El concejal Martín Juez denunciaron presiones del oficialismo para limitar el uso de instalaciones por parte de la oposición. «Financiamos nuestros actos con esfuerzo propio, no con fondos públicos», enfatizó, marcando diferencias clave entre ambos sectores.

Por su parte, Nostrala señaló que el peronismo desprecia a sus trabajadores, abriendo un nuevo flanco de discusión. La reacción fue complementada por José Ignacio Scotto, quien criticó la falta de apoyo a Juez y su gestión pasada, lo que resonó en el ánimo de los asistentes.

Un Nuevo Escenario Político

Durante su discurso, Juez adoptó un tono conciliador al referirse a su asociación con Bornoroni, destacando que, aunque compiten, existe un compromiso de colaboración. Alrededor de 700 dirigentes escucharon atentamente, presenciando una renovada actitud del senador, quien advirtió sobre un «escenario salvaje» donde el oficialismo teme perder poder.

Con un panorama complicado por delante, el juecismo se prepara para un periodo de intensa actividad legislativa, con importantes proyectos en el horizonte que podrían posicionar a Juez como un protagonista clave en los medios nacionales.