Fallece un hombre en La Matanza tras discusión por mal estacionamiento

Un enfrentamiento entre residentes culminó en un hecho trágico el mediodía de este domingo en La Matanza, donde un hombre disparó a su vecino tras un desacuerdo por un auto mal estacionado.

El incidente, que tuvo lugar a la 1 de la tarde en el cruce de las calles Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, en Lomas del Mirador, tomó un giro fatal cuando la discusión por el estacionamiento se tornó violenta.

Detalles del Conflicto Vecinal

Todo comenzó por un vehículo que obstruía la entrada de una casa. La tensión entre los vecinos aumentó rápidamente, llevando a uno de ellos a tomar una decisión irreversible.

El Disparo Mortal

En medio del altercado, un hombre sacó su arma y disparó desde una ventana, alcanzando a la víctima en el pecho. La víctima fue identificada como Abel Emilio Barboza, de 60 años.

Asistencia Médica y Consecuencias Judiciales

Barboza fue trasladado de urgencia al Hospital Santojanni, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

El Agresor Detenido

El presunto atacante, Jorge Mario Borsani (65), de nacionalidad uruguaya y jubilado, fue arrestado en el lugar por la policía, que llegó tras recibir un aviso al 911.