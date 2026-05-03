Esta semana: Estrenos destacados en streaming con la segunda temporada de ‘Margarita’

¡Mayo llega cargado de estrenos imperdibles en streaming!

Las plataformas de streaming se preparan para una semana de estrenos que promete cautivar a los amantes de las series y películas. Desde nuevas temporadas hasta intrigantes miniseries, descubra todo lo que no se puede perder del 4 al 10 de mayo.

Nuevas propuestas en HBO Max

La segunda temporada de la serie juvenil de Cris Morena ya está aquí. Margarita y su equipo enfrentarán a la villana Delfina en una historia que ahonda en sus vínculos y conflictos emocionales. El elenco cuenta con talentos como Mora Bianchi, Franco Yan, y Toti Spangenberg, además de nuevas incorporaciones que enriquecerán la narrativa.

Intriga y adrenalina desde Netflix

Agentes secretos al acecho

Con la serie de Neil Forsyth, los espectadores se sumergirán en un mundo donde agentes de seguridad llevan vidas comunes que se ven trastocadas al asumir identidades falsas para infiltrarse en redes narcotraficantes peligrosas. Ambientada en los años 90, la miniserie mezcla drama y espionaje con un elenco que incluye a Tom Burke y Steve Coogan.

Un eco de terror en Dinamarca

La miniserie nórdica, inspirada en la novela El caso Holst, presenta una inquietante rima infantil que se convierte en la herramienta de un acechador en Copenhague. Con un desarrollo que mantiene la tensión y el suspenso, esta serie de seis episodios promete atrapar a los amantes del crimen y el misterio.

Un vínculo inusual en el acuario

La película Marcellus, coescrita y dirigida por Olivia Newman, relata la historia de Tova, una viuda de 70 años que entabla una amistad con un pulpo gigante en su lugar de trabajo. Esta conmovedora historia cuenta con la actuación estelar de Sally Field, ofreciendo una narrativa rica en emociones.

Estrenos destacados en Disney+

Desde el 10 de mayo, el aclamado Paolo Sorrentino presenta una película que explora las últimas jornadas de un presidente italiano. Destacada por su belleza visual y profunda inteligencia emocional, la historia sigue a un protagonista enfrentando decisiones difíciles en un escenario de creciente presión.

Un thriller psicológico en una isla desierta

En este intrigante thriller dirigido por Sam Raimi, dos compañeros de trabajo que sobreviven a un accidente aéreo se ven obligados a dejar de lado viejas rencillas para poder sobrevivir en una isla desierta. Con un elenco que incluye a Rachel McAdams y Dylan O’Brien, esta película presenta un mix de tensión y humor negro que no te querrás perder.

Drama y secretos familiares

El viernes llega a Lifetime una historia que mezcla la maternidad y el drama parental. Nikki, una madre soltera, descubre un oscuro secreto relacionado con su hija que cambiará por completo su vida. Con un elenco que incluye a April Martucci e Isabella Carlsen, este film ahonda en los retos que enfrentan las familias en situaciones inesperadas.