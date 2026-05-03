Ariel Vallejo comparece ante la Justicia en el inicio de la causa Sur Finanzas

Ariel Vallejo, el titular de "Sur Finanzas", se enfrenta a serias acusaciones que lo vinculan a una red de lavado de dinero y asociación ilícita relacionada con clubes de fútbol. Este martes, comenzará una serie de indagatorias que podrían cambiar el rumbo de su carrera.

La indagatoria de Vallejo, programada para este martes a las 10:00 horas, marca el inicio de un proceso judicial que se extenderá hasta finales de junio. Este empresario enfrenta acusaciones graves que ponen en tela de juicio sus operaciones financieras, especialmente en el ámbito del fútbol argentino.

Complicaciones Judiciales y Económicas

Vallejo no solo se encuentra en problemas legales. El Banco Central de la República Argentina le impuso una significativa multa por irregularidades en su casa de cambio, «ARS Cambios», lo que agrava aún más su situación financiera.

Investigaciones en la AFA y Clubes de Fútbol

Este caso se enmarca en una serie de investigaciones más amplias sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus directivos. Vallejo, quien admitió haber prestado dinero a varios clubes en necesidad de financiación, sostiene que su relación con la AFA era amistosa y profesional.

El Enfoque de la Justicia

Sin embargo, la justicia sostiene que su vínculo con el fútbol estuvo marcado por irregularidades. Según los fiscales, los contratos de patrocinio que Vallejo utilizó eran meramente formales, sin un respaldo económico real, con la única intención de dar apariencia de legalidad a los flujos de dinero involucrados.

Allanamientos y Procedimientos Judiciales

En el contexto de la investigación, se llevaron a cabo allanamientos en «Sur Finanzas», las oficinas centrales de la AFA y en dieciocho clubes, en busca de documentación que avale las acciones de Vallejo. Equipos como Independiente, Racing Club y San Lorenzo fueron algunos de los que se vieron afectados por estas inspecciones.

Un Esquema Legal Cuestionado

La Fiscalía ha señalado que Vallejo y su empresa sostuvieron un esquema de intermediación financiera ilegal, facilitando el vaciamiento financiero de varios clubes. Un juez federal ha convocado a Vallejo y a otros trece implicados, incluyendo familiares y socios comerciales, para que se presenten ante la justicia.

Restricciones y Medidas Adoptadas

Aparte de las citaciones, Vallejo enfrenta una serie de restricciones que limitan su libertad. Prohibiciones de salida del país y contacto con otros acusados han sido impuestas para asegurar su presencia ante el tribunal y prevenir obstrucciones en el caso.

Inhibición de Bienes y Activos

La justicia también ha decidido inhibir los bienes de «Sur Finanzas» y de quince empresas vinculadas, así como incautar varios vehículos de lujo. Esta serie de medidas refleja la gravedad de las imputaciones y el enfoque riguroso que está tomando el sistema judicial argentino ante este caso.