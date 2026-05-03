BCRA Acumula Dólares a un Ritmo Histórico: ¿Por Qué el Riesgo País se Mantiene Alto y los Bonos Estancados?

Las recientes compras de reservas por parte del Banco Central de Argentina han generado expectativas, pero aún no logran convencer a los inversores. A pesar de haber alcanzado más del 70% de su meta anual de u$s10.000 millones, el panorama se complica por factores políticos y económicos.

La reciente estrategia del Banco Central de Argentina ha permitido acumular más de u$s7.151 millones en reservas este año, gracias a un aumento en las exportaciones y flujos de divisas. Sin embargo, el ambiente en el mercado sigue siendo frágil: los bonos soberanos en dólares y el riesgo país permanecen estancados entre 500 y 600 puntos.

Factores que Inciden en el Mercado

Una de las principales preocupaciones radica en el riesgo político. La imagen del presidente Javier Milei ha sufrido un deterioro, lo que inquieta a los inversores. Las encuestas reflejan un creciente descontento social y un leve repunte en la percepción de figuras opositoras como Cristina de Kirchner y Axel Kicillof.

Expectativas económicas inciertas

En el ámbito gubernamental y del análisis financiero, hay una mezcla de optimismo y cautela. A pesar de que se prevé una posible mejora en los indicadores económicos, la corrupción en el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha generado un clima de desconfianza.

Impacto de la Aversión Global al Riesgo

La volatilidad en el ámbito internacional, especialmente por las tensiones en Medio Oriente y la inestabilidad del petróleo, ha llevado a los inversores a ser más cautelosos. Si bien ha habido señales de distensión, esto también provoca que otros sectores del mercado se vean afectados.

Activos locales en comparación con el entorno internacional

Mientras que el mercado estadounidense alcanza nuevos máximos históricos, el índice bursátil argentino se mantiene estancado. Los expertos advierten que este desencuentro se debe a una percepción clara de riesgo que afecta al desempeño de los activos locales.

Desempeño de Bonos y Expectativas Futuras

Según la consultora 1816, la caída en la confianza hacia el presidente Milei podría estar impactando negativamente la demanda de bonos en dólares. Sin embargo, hay consenso en que una mejora en la inflación y la actividad económica es posible en el corto plazo.

Desilusión ante el Financiamiento Internacional

Algunos analistas sugieren que la reciente dependencia del financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el BID ha generado descontento entre los inversores, quienes esperaban un cambio en la emisión de deuda tradicional.

La Perspectiva en el Horizonte

Los expertos alertan que para que Argentina recupere la confianza de los inversores, es fundamental reducir la aversión al riesgo global, especialmente tras los conflictos internacionales. La situación de riesgo país podría estabilizarse, pero las elecciones de 2027 podrían nuevamente influir en la percepción del riesgo.

¿Qué Seguirá para el Gobierno?

A medida que avanzan los años, el tiempo puede jugar a favor del Gobierno. Sin embargo, la clave será convertir los signos de estabilización macroeconómica en beneficios tangibles para la población, antes de que el descontento se traduzca en un cambio significativo en el entorno político.