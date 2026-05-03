Racing avanza en dramatica clasificación: Así quedan los cruces de octavos en el Apertura

Racing y Huracán avanzan: Resultados y emociones del Torneo Apertura

La emocionante novena fecha del Torneo Apertura dejó a Racing y Huracán clasificados a los octavos de final, mientras otros equipos lucharon por un lugar en la siguiente ronda.

Drama en la última jornada del Apertura

El domingo se vivió una intensa jornada con cuatro encuentros determinantes: Rosario Central se enfrentó a Tigre, Racing a Huracán, Gimnasia a Argentinos Juniors y Belgrano a Sarmiento. Este despliegue de futbol dejó muchas emociones y una serie de definiciones sorprendentes en la pelea por la clasificación.

Resultados destacados

Rosario Central empató con Tigre, lo que dejó a los visitantes sin opciones de avanzar. Sarmiento, por su parte, fue superado por Belgrano, quien hizo valer su localía con una contundente victoria. Gimnasia cumplió con su parte y venció a Argentinos Juniors, asegurando así su lugar en los octavos. En un duelo que no generó goles, tanto Racing como Huracán clasificaron, sumando puntos en un contexto apretado.

Clasificaciones y próximos encuentros

En otro importante enfrentamiento, Independiente Rivadavia ya clasificado como líder de la Zona B empató 1-1 contra Aldosivi, que se despidió del torneo sin lograr una victoria en esta edición. La fecha se completará más tarde con el partido entre River Plate y Atlético Tucumán.

El panorama para los octavos de final

La última fecha del Torneo Apertura dejó un panorama claro para los octavos de final, con equipos como Estudiantes, Racing, Independiente y River Plate entre los que se verán las caras en partidos decisivos.

Los emparejamientos ya están definidos y prometen ser muy competitivos. A continuación, los partidos destacados de los octavos:

Estudiantes vs. Racing

Rosario Central vs. Independiente

River Plate vs. San Lorenzo

Vélez vs. Gimnasia

Independiente Rivadavia vs. Unión

Talleres vs. Belgrano

Boca Juniors vs. Huracán

Argentinos vs. Lanús

Resumen de la fecha

El sábado comenzó con una intensa serie de partidos. Barracas Central se enfrentó a Banfield, y el resultado fue 1-2, y Lanús, clasificado, igualó 0-0 con Deportivo Riestra. Boca Juniors también destacó al vencer a Central Córdoba en un importante encuentro en Santiago del Estero.

Futuro inmediato

El lunes se jugarán tres partidos cruciales. Defensa y Justicia buscará derrotar a Gimnasia, Vélez se medirá contra Newell’s y Estudiantes de Río Cuarto jugará ante Instituto, lo que cerrará una jornada llena de emociones y definiciones.

Sábado 2 de mayo

Barracas Central 1-2 Banfield

Lanús 0-0 Deportivo Riestra

Central Córdoba 1-2 Boca Juniors

San Lorenzo 1-2 Independiente

Unión 1-1 Talleres

Platense 0-2 Estudiantes

Domingo 3 de mayo

Aldosivi 1-1 Independiente Rivadavia

Rosario Central 1-1 Tigre

Racing 0-0 Huracán

Gimnasia 2-0 Argentinos Juniors

Belgrano 4-0 Sarmiento

18:30 – River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4 de mayo

17:00 – Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

19:15 – Vélez vs. Newell’s

21:30 – Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto

*Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final.