Bali enfrenta crisis de desechos tras prohibición de vertederos: ¡Mira el video!

La medida que restringe el uso del vertedero más grande de Bali para desechos orgánicos ha generado un caos en la gestión de residuos en la isla.

El Impacto de la Nueva Regulación

A partir de abril, Indonesia ha comenzado a hacer cumplir su prohibición de vertederos a cielo abierto, lo que ha dejado a las autoridades locales en un estado de emergencia. Sin alternativas viables, la acumulación de basura se ha vuelto un problema crítico.

Calles Colapsadas por la Basura

Con el cierre del vertedero, los desechos se amontonan en las calles de Bali, creando un panorama desolador. Algunos residentes, desesperados, optan por quemar la basura, lo que genera nubes de humo tóxico que afectan la salud de los habitantes cercanos.

Soluciones Costosas para Pequeños Comerciantes

Ante la falta de opciones, muchos pequeños comerciantes están viendo sus márgenes de ganancias reducirse al contratar recolectores privados de basura, lo que añade carga a una situación ya compleja.

Historial de Gestión de Residuos en Indonesia

Desde la prohibición formal de vertederos abiertos en 2013, la implementación de esta normativa ha sido irregular. Bali, que recibió a aproximadamente siete millones de turistas el año pasado, enfrenta un desafío monumental, generando más residuos de los que su población de 4.4 millones puede manejar.

Proyectos Futuros y Esperanzas Renovadas

El gobierno planea construir plantas de residuos a energía, incluida una instalación importante destinada a procesar 1,200 toneladas diarias. Sin embargo, estos proyectos requieren años para llevarse a cabo, dejando a la comunidad en un estado de incertidumbre respecto a la gestión de residuos a corto plazo.