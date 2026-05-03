El Niño amenaza los negocios de millones de colombianos: ¿Qué nos espera?

Alerta Climática: El Fenómeno de El Niño Aumenta los Riesgos para Colombia en 2026

Los pronósticos indican un creciente impacto del fenómeno de El Niño en la segunda mitad de 2026, con altas probabilidades de hasta un 90%. Este evento puede alterar la economía y afectar los recursos esenciales del país.

El Fenómeno de El Niño: Impacto Climático y Económico El fenómeno de El Niño puede provocar sequías severas, reducción de lluvias y un aumento de las temperaturas, lo que representa un desafío significativo para la producción agropecuaria y el suministro de energía y agua. Las regiones más afectadas podrían ser la Caribe, Andina y Pacífica, generando un posible incremento en la inflación alimentaria y tensiones sociales.

Alertas y Preparativos de las Autoridades El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente han lanzado alertas ante la inminente llegada de El Niño. Se espera que su consolidación se dé entre junio y agosto de 2026, con efectos que se prolongarían hasta finalizar el año. Proyecciones de Efectos De acuerdo con el BBVA Research, el fenómeno se caracteriza por una significativa disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas. El impacto será proporcional a la intensidad del fenómeno: 80% probabilidad de intensidad moderada.

50% de probabilidad de intensidad fuerte.

25% de probabilidad de intensidad muy fuerte.

Los Sectores Más Vulnerables Las primeras estimaciones sugieren que las regiones de mayor riesgo son Caribe y Andina, con especial atención al agropecuario y la generación de energía. La reducción en la producción de alimentos se traduce en un potencial aumento de 3.9 puntos en la inflación alimentaria. Los cultivos que pueden sufrir daños incluyen: Fique

Yuca

Palma de aceite

Cebada

Maíz

Arroz

Consecuencias en el Sector Energético El sector energético también estará bajo presión debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica, que representa el 66% de la producción nacional. Durante períodos de sequía, los niveles de los embalses caerían drásticamente, aumentando la necesidad de usar termoeléctricas, lo que encarecería el costo de la energía.

Debate Político y Medidas Preventivas El anuncio del fenómeno ha resaltado la preocupación en el ámbito político. Juan Espinal, representante a la Cámara, ha convocado al Ministro de Minas y Energía para discutir las estrategias de mitigación. Su principal preocupación gira en torno a cómo el gobierno actual planea enfrentar esta eventual crisis y evitar apagones en un momento crítico.