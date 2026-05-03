El Niño amenaza los negocios de millones de colombianos: ¿Qué nos espera?

Alerta Climática: El Fenómeno de El Niño Aumenta los Riesgos para Colombia en 2026
Los pronósticos indican un creciente impacto del fenómeno de El Niño en la segunda mitad de 2026, con altas probabilidades de hasta un 90%. Este evento puede alterar la economía y afectar los recursos esenciales del país.
El Fenómeno de El Niño: Impacto Climático y Económico
El fenómeno de El Niño puede provocar sequías severas, reducción de lluvias y un aumento de las temperaturas, lo que representa un desafío significativo para la producción agropecuaria y el suministro de energía y agua. Las regiones más afectadas podrían ser la Caribe, Andina y Pacífica, generando un posible incremento en la inflación alimentaria y tensiones sociales.
Alertas y Preparativos de las Autoridades
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente han lanzado alertas ante la inminente llegada de El Niño. Se espera que su consolidación se dé entre junio y agosto de 2026, con efectos que se prolongarían hasta finalizar el año.
Proyecciones de Efectos
De acuerdo con el BBVA Research, el fenómeno se caracteriza por una significativa disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas. El impacto será proporcional a la intensidad del fenómeno:
- 80% probabilidad de intensidad moderada.
- 50% de probabilidad de intensidad fuerte.
- 25% de probabilidad de intensidad muy fuerte.
Los Sectores Más Vulnerables
Las primeras estimaciones sugieren que las regiones de mayor riesgo son Caribe y Andina, con especial atención al agropecuario y la generación de energía. La reducción en la producción de alimentos se traduce en un potencial aumento de 3.9 puntos en la inflación alimentaria. Los cultivos que pueden sufrir daños incluyen:
- Fique
- Yuca
- Palma de aceite
- Cebada
- Maíz
- Arroz
Consecuencias en el Sector Energético
El sector energético también estará bajo presión debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica, que representa el 66% de la producción nacional. Durante períodos de sequía, los niveles de los embalses caerían drásticamente, aumentando la necesidad de usar termoeléctricas, lo que encarecería el costo de la energía.
Debate Político y Medidas Preventivas
El anuncio del fenómeno ha resaltado la preocupación en el ámbito político. Juan Espinal, representante a la Cámara, ha convocado al Ministro de Minas y Energía para discutir las estrategias de mitigación. Su principal preocupación gira en torno a cómo el gobierno actual planea enfrentar esta eventual crisis y evitar apagones en un momento crítico.
Recomendaciones para la Población y las Autoridades
Se enfatiza la importancia del monitoreo constante y de una comunicación transparente. Las autoridades instan a prepararse para posibles escenarios adversos y a coordinar esfuerzos con las comunidades para mitigar el impacto del fenómeno.
La situación exige una preparación adecuada para proteger a las comunidades de los efectos dañinos que puede traer el fenómeno de El Niño, asegurando así la seguridad y bienestar de la población.