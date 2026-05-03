Presidenta de la JNJ se Encuentra con Exmilitar que Acusa Fraude Sin Pruebas Tras Salida de Piero Corvetto

La reciente asunción de María Teresa Cabrera como presidenta de la Junta Nacional de Justicia ha sido marcada por su reunión con un exmilitar que ha difundido acusaciones de fraude electoral infundadas. Este encuentro ha generado dudas sobre su gestión desde el inicio.

En su primer acto oficial tras asumir el cargo, Cabrera se reunió con Jaime Miguel Cabrera Buleje, un coronel retirado que ha hecho eco de denuncias de irregularidades electorales sin pruebas contundentes. Este encuentro, llevado a cabo el 23 de abril, se produjo apenas dos días después de que la Junta aceptara la renuncia de Piero Corvetto, entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien actualmente enfrenta restricciones para salir del país.

Un encuentro controvertido

La reunión, registrada oficialmente, duró aproximadamente una hora y fue documentada en los registros de visitas de la Junta. En este contexto, Cabrera Buleje visitó la JNJ expresando su satisfacción como ciudadano tras la salida de Corvetto, en medio de una investigación que involucra a la ONPE por posibles delitos de colusión agravada.

Reactores en el centro de la controversia

Al respecto, Cabrera Buleje ha participado activamente en marchas que desafían la legitimidad de los resultados electorales. Durante la movilización dirigida por Rafael López Aliaga, el exmilitar buscó transmitir su “satisfacción” a la presidenta, quien, según sus palabras, le agradeció por su apoyo y mencionó que estaba actuando dentro del marco legal.

Contexto de la elección de Cabrera

María Teresa Cabrera llegó al cargo en un periodo turbulento, donde su liderazgo estará bajo la observación debido a su vínculo con actores políticos controversiales. Anteriormente, había ocupado distintas posiciones públicas, incluyendo su participación como congresista y candidata a la vicepresidencia en 2021.

Contrataciones cuestionadas y vínculos con el pasado

Además, se han revelado detalles sobre posibles conflictos de interés, como el contrato otorgado a Jimmy Benites Tangoa, quien había contribuido a su campaña electoral. Cabrera ha indicado que este aspecto no debería causar preocupación, argumentando que la ley le permite elegir a su abogado.

Reacciones y opiniones sobre su gestión

La comunidad política y la ciudadanía observan atentamente los primeros pasos de Cabrera al frente de la JNJ. Las dudas acerca de su independencia y su capacidad para manejar las críticas y situaciones complejas a partir de ahora serán clave para su gestión.