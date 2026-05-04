Spirit Airlines casi completa los reembolsos tras su cierre

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines ha tomado la drástica decisión de cesar sus operaciones, dejando a miles de pasajeros y empleados en una situación incierta. Mientras los reembolsos para los vuelos cancelados están casi completos, el cierre de la compañía es un reflejo de las dificultades económicas y los recientes incrementos en el precio del combustible.

La decisión de Spirit Airlines de suspender sus operaciones se produjo el pasado sábado, tras años de problemas financieros y una reciente ola de aumentos en los precios del petróleo. Con aproximadamente 4,000 vuelos programados hasta el 15 de mayo, la aerolínea ahora enfréntase el desafío de procesar los reembolsos de los pasajeros afectados.

El Colapso Financiero de Spirit Airlines

A pesar de sus intentos por reestructurarse, Spirit Airlines no ha generado ganancias desde 2019. En su comunicado, la compañía indicó que los recientes aumentos en el precio del combustible y otros factores han impactado gravemente su situación financiera. «No había opciones de financiamiento disponibles», declaró la aerolínea, lo que llevó a la difícil decisión de cerrar operaciones.

Consecuencias para los Pasajeros

Los rumores sobre la inminente quiebra de Spirit fueron confirmados, dejando a muchos clientes sin opción de viaje. El secretario de Transporte, Sean Duffy, aconsejó a los pasajeros de Spirit no presentarse en los aeropuertos, pues no habría personal disponible para asistirles. La aerolínea iniciará un proceso de liquidación ordenada en los próximos días.

Responsabilidad y Críticas

Duffy no escatimó en culpar a la administración de Joe Biden por la situación. Afirmó que el bloqueo de la fusión entre Spirit y JetBlue, anticipado por muchos como beneficioso, resultó en una falta de competencia y opciones para los viajeros. “Esto no es lo que se prometió para los consumidores”, expresó Duffy sobre la decisión gubernamental.

Reacciones y Controversias

Las palabras de Duffy fueron respaldadas por críticos que mencionaron los elogios de la senadora Elizabeth Warren al desestimar la fusión. En respuesta a las críticas, Warren defendió su posición al afirmar que el problema principal fueron los costos del petróleo, más que la fusión bloqueada. «Los republicanos intentan desviar la culpa de los costos que impactan a las familias», tuiteó Warren.