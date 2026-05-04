Desaparición de Camila Montesino y su bebé de 4 meses: Misterios que preocupan a los investigadores

En un alarmante suceso, Camila Belén Montesino y su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya, han sido reportados como desaparecidos en Neuquén desde el pasado viernes. La ex pareja de Camila realizó la denuncia tras no poder contactarlos.

Desaparición en Rincón de los Sauces

Desde el pasado 1 de mayo, la búsqueda de Camila Montesino (27) y su bebé ha despertado la preocupación de las autoridades en Rincón de los Sauces, una localidad del norte de Neuquén, cerca de la frontera con Mendoza. La policía activó un protocolo especial para la localización, conocido como Alerta Nati, tras recibir la denuncia del padre del menor.

Detalles de la búsqueda

Fuentes oficiales confirmaron que la última vez que se vio a Camila fue en la calle Lago Nonthue, en compañía de su hijo, un bebé con características físicas distintivas. La policía ha intensificado las investigaciones en la zona, aunque el paradero de madre e hijo sigue siendo un misterio.

Contexto y antecedentes familiares

Se ha informado que Camila sobrellevaba una situación de vulnerabilidad con su hijo y que poseía otros hijos pequeños, cuya custodia resulta incierta. Investigaciones preliminares sugieren que la familia enfrentaba problemas serios, incluyendo posibles consumos de sustancias.

Señales de alarma previas

Días antes de su desaparición, la Defensoría de los Derechos del Niño recibió una denuncia de un familiar alegando la presencia de armas en la vivienda de Montesino. Aunque se realizó un allanamiento el 29 de abril, no se encontraron elementos que justifiquen la denuncia. Sin embargo, la desaparición ocurrió solo dos días después.

Relación con la ex pareja

La relación de Camila con el padre del bebé era tensa; estaban separados y se rumoraba que ella había iniciado una nueva relación. La situación familiar es compleja, y aún se desconoce qué ha sido de los otros hijos pequeños.

Avances en la investigación

La Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 de Rincón de los Sauces, junto con la fiscalía local, dirige las pesquisas. La fiscal Rocío Rivero ha solicitado entrevistas con familiares y un análisis detallado de los registros de transporte que pudieran indicar un viaje reciente de Montesino.

La comunidad se encuentra expectante ante la búsqueda de la madre y su bebé, esperando que pronto se logre aclarar la situación y se garantice su bienestar.