Trelew despide a empleado por presentar un certificado médico falso

La decisión de la Municipalidad de Trelew se basa en la detección de irregularidades en certificados médicos, marcando un paso hacia la transparencia laboral.

En una reciente investigación administrativa, la Municipalidad de Trelew decidió cesantear a un empleado tras descubrir la presentación de documentación médica falsificada. Esta medida responde a un esfuerzo por restablecer la integridad en las prácticas laborales dentro del municipio.

Irregularidades en la documentación presentada

El trabajador había proporcionado un certificado médico que incluía un sello profesional y una firma que no pertenecían al médico mencionado. La verificación posterior reveló que el profesional no se encontraba en la zona en la fecha indicada, lo que sembró dudas sobre la autenticidad del documento.

Proceso de investigación exhaustivo

El procedimiento administrativo involucró un exhaustivo seguimiento de la documentación y una revisión de la historia clínica del empleado, con el objetivo de confirmar la veracidad de la información presentada. Los hallazgos llevaron a la conclusión de finalizar el vínculo laboral y a la intervención de la Justicia para evaluar posibles responsabilidades penales por la falsificación.

Compromiso con la transparencia y la equidad

Desde la Municipalidad se enfatizó que estas acciones son parte de una estrategia mayor destinada a fortalecer los mecanismos de control interno. Se busca asegurar condiciones de trabajo claras y una administración equitativa para todos los empleados, garantizando un entorno laboral ordenado y confiable.

La gestión del municipio reafirma así su compromiso con prácticas administrativas transparentes, resaltando la necesidad de mantener la confianza en el sistema de servicios públicos y en los derechos de cada trabajador.