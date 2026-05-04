Video: Explosiones en refinería de Tuapse tras ataques aéreos de Ucrania

El cielo de Tuapse, en la costa del Mar Negro, se ennegrece a raíz de múltiples ataques con drones ucranianos que han devastado una importante refinería y terminal de petróleo.

Columnas de humo negro se elevan sobre la ciudad tras los recientes bombardeos. Los residentes, alarmados por las advertencias de contaminación del aire, se ven obligados a usar mascarillas. Además, informes indican la presencia de derrames de petróleo y la aparición de «lluvia negra» en la zona.

Aumento de los Ataques a la Infraestructura Rusa

En las últimas semanas, Kyiv ha intensificado sus ofensivas contra la infraestructura petrolera de Rusia, apuntando estratégicamente a refinerías, puertos y depósitos. La refinería de Tuapse ha sido objeto de múltiples ataques este mes, provocando incendios, interrupciones y un creciente temor por el daño ambiental en esta región costera.

Impacto en la Comunidad Local

Las autoridades locales han expresado su preocupación por la calidad del aire, instando a los habitantes a protegerse frente a la contaminación. La situación genera inquietud no solo por la salud pública, sino también por las posibles repercusiones ecológicas en el área, temiendo un desastre ambiental que podría impactar tanto a los residentes como a la fauna local.