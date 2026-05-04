Turista fallece tras caer al agua mientras pescaba en un dique

Un lamentable accidente ocurrió este domingo en Mendoza, cuando un turista chileno de 51 años perdió la vida al caer en un dique durante una jornada de pesca. La conmoción se apodera de la comunidad tras esta dolorosa pérdida.

Detalles del suceso en el Dique Agua del Toro

El incidente tuvo lugar en el Dique Agua del Toro, ubicado sobre la Ruta 101, a 84 kilómetros al oeste de San Rafael. La identidad de la víctima no ha sido divulgada por las autoridades.

Un día de pesca que terminó en tragedia

Según informaron medios locales, el hombre había llegado junto a su hermano y un menor en un Fiat Palio. Tras pasar la mañana pescando, cerca de las 11.30, se dirigió hacia la zona de sanitarios.

La desesperada búsqueda del hermano

Unos momentos después, el hermano del turista escuchó un estruendo que parecía ser una caída. Al acercarse, se dio cuenta de que su familiar había caído al agua. Sin dudarlo, se lanzó al lago en un intento por salvarlo, pero no pudo rescatarlo.

La difícil intervención de las autoridades

El reporte oficial indica que, debido a la profundidad y las condiciones del lugar, el hermano no logró sostenerlo y fue testigo de cómo el hombre se sumergía completamente.

Acciones de rescate y confirmación de la muerte

Las autoridades fueron notificadas rápidamente y se desplazaron al lugar, donde trabajaron personal policial y un equipo del Cuerpo de Bomberos. Dada la ubicación del cuerpo, fue necesaria la intervención de buzos tácticos, quienes realizaron maniobras de inmersión para localizar y recuperar el cuerpo del turista, según lo indicado por Diario Uno.

Investigaciones en curso para esclarecer el hecho

El personal médico confirmó el fallecimiento del hombre al llevar el cuerpo a la superficie. Las primeras investigaciones buscan determinar si la caída fue accidental, como resultado de un resbalón, o si hubo alguna descompensación previa que provocó la pérdida de equilibrio.

Actuaciones legales iniciadas

El caso ya está bajo la supervisión del ayudante fiscal en turno, quien ha iniciado las actuaciones correspondientes bajo la carátula de «averiguación de muerte». Además, se ha ordenado el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para realizar la necropsia que confirme la causa del deceso.