Agenda TV del Lunes: Apertura, Premier League y Serie A en Acción

Este lunes 4 de mayo, los fanáticos del deporte tienen un emocionante cartelera por delante. Desde fútbol nacional e internacional hasta las mejores ligas del mundo, aquí te traemos todos los detalles.

Fútbol Argentino en su Máxima Expresión

Torneo Apertura

La jornada comienza con el enfrentamiento entre Gimnasia y Defensa y Justicia, donde ambos equipos buscarán sumar puntos valiosos. El duelo se transmitirá a través de ESPN Premium.

A las 19:15, Vélez se enfrenta a Newell’s, un encuentro prometedor que podrás seguir por TNT Sports Premium. Posteriormente, Estudiantes de Río Cuarto se medirá ante Instituto a las 21:30, también en ESPN Premium.

Las Mejores Ligas del Mundo

Premier League

En la Premier League, Chelsea se enfrentará a Nottingham Forest a las 11:00, disponible para ver en Disney+. Más tarde, a las 16:00, Everton se medirá contra el poderoso Manchester City, con transmisión por ESPN.

Serie A Italiana

En la Serie A, Cremonese y Lazio darán inicio a su partido a las 13:30, que podrás seguir por Disney+. La tarde se cerrará con otro clásico encuentro: Roma contra Fiorentina a las 16:00, con opciones de verlo en Disney+ y ESPN 2.

Liga de España

Finalmente, la Liga de España tendrá su acción con Sevilla enfrentando a Real Sociedad a las 16:00, un duelo que podrás seguir en ESPN 3.

Prepárate para un lunes lleno de emociones deportivas y elige tus partidos favoritos para no perderte ni un minuto de acción.