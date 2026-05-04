The Devil Wears Prada 2 Arrasa con $233M en su Asombroso Estreno

La secuela de la icónica película ha deslumbrado en su primer fin de semana, superando todas las expectativas en taquilla. Con un fuerte respaldo femenino, los números hablan por sí mismos.

Resultados Taquilleros Excepcionales

«El Diablo Viste a la Moda 2» ha cosechado un impresionante total de $233 millones en su debut mundial, de los cuales $77 millones provienen únicamente de la taquilla norteamericana, y $156.6 millones del mercado internacional. Esta cifras no solo colocan al filme en la cima de la lista, sino que también superan a «Michael», que quedó en segundo lugar con $54 millones en su segundo fin de semana.

Atractivo Mayoritariamente Femenino

De acuerdo con encuestas de PostTrak, el 76% de los espectadores en su primer fin de semana fueron mujeres, y un notable 74% aseguró que recomendaría la película a amigos. Este aspecto resalta el fuerte vínculo de la audiencia femenina con la historia de Andy Sachs y su exmandataria, Miranda Priestly.

Récord de la Protagonista

La película logró el mayor estreno de la carrera de Meryl Streep, superando los $90 millones de «Mamma Mia: Aquí Vamos Otra Vez». Además, establece un nuevo récord para Emily Blunt, sobrepasando el lanzamiento internacional de «Oppenheimer».

Producción y Expectativas

Con un presupuesto de $100 millones, considerablemente mayor al de la primera entrega, «El Diablo Viste a la Moda 2» ha atraído rápidamente la atención de críticos y fanáticos. David Frankel, el director, comentó sobre los desafíos financieros que se presentan al contar con un elenco estelar durante la producción.

Campaña de Publicidad Glamourosa

Los protagonistas, que incluyen a Streep, Hathaway, Blunt y Tucci, han estado en un apoteósico tour promocional que abarca ciudades como Tokio, Londres y Nueva York. Hasta Anna Wintour, la musa de Miranda Priestly, se unió a la promoción, destacándose en la portada de Vogue junto a Streep y Hathaway.

Un Ícono Cultural Renovado

Desde su estreno en 2006, «El Diablo Viste a la Moda» se ha consolidado como un hito cultural. Su guion memorable ha llevado a que frases célebres resuenen en la memoria colectiva, aumentando la curiosidad por esta secuela tanto entre viejos como nuevos admiradores.

Comienzo Prometedor para el Verano Cinematográfico

El fin de semana también marca el inicio de la temporada veraniega de cine en Hollywood, que representa una proporción significativa de la taquilla anual. La combinación de «El Diablo Viste a la Moda 2» y «Michael» ha dado inicio a esta temporada de manera robusta, superando el desempeño de las recientes películas de Marvel.

Expectativas Crecientes

La taquilla norteamericana muestra un crecimiento del 14% respecto al año anterior, acumulando hasta la fecha aproximadamente $2.8 mil millones en ventas de boletos. Este renovado interés en el cine podría marcar un cambio en la tendencia, con más producciones orientadas al público femenino liderando la taquilla.