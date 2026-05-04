Tierra del Fuego desvincula su Gobierno del brote de hantavirus en crucero: ‘Sin evidencia que lo relacione’

La provincia de Tierra del Fuego busca aclarar su relación con un brote de hantavirus que ha cobrado tres vidas entre pasajeros de un crucero, destacando que no se han reportado casos en su territorio.

El gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Salud, se distancia del brote de hantavirus que afectó a los pasajeros del crucero que inició su trayecto en Ushuaia con rumbo a Ciudad del Cabo, dejando un saldo trágico de tres fallecidos. Las autoridades confirmaron que «no hay evidencia epidemiológica que asocie a la provincia con casos vinculados a este evento».

Confirmación de No Existencia de Casos en Tierra del Fuego

A través de un mensaje en redes sociales, la cartera de salud provincial comunicó que no se han diagnosticado casos confirmados de hantavirosis en Tierra del Fuego «desde que existen registros epidemiológicos».

Aclaraciones sobre Zonas de Riesgo

El ministerio destacó que las zonas endémicas de hantavirus en el país se ubican principalmente en áreas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut, aclarando que «no hay evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios que puedan transmitir el virus en Tierra del Fuego».

Detalles del Crucero y las Víctimas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este fin de semana la muerte de tres personas debido a un posible foco de infección por hantavirus en el crucero polar MV Hondius. Este buque, que opera la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde, tiene una capacidad de carga de aproximadamente 170 pasajeros y una tripulación de 70 personas. Según informes, al menos dos de las víctimas serían turistas holandeses, mientras que se espera más información sobre la tercera víctima.

Seguimiento de la Situación Sanitaria

Desde el ministerio provincial también se hizo saber que, hasta el momento, no han recibido notificaciones, ya sean oficiales o no, del Ministerio de Salud de la Nación sobre la situación a bordo del crucero. «El Ministerio de Salud continúa realizando el seguimiento correspondiente y permanece a la espera de información oficial de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales», concluyeron.

Acerca del Hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral grave causada por un género de virus ARN que se transmite a través de roedores silvestres. En humanos, puede presentarse como fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) o síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), siendo este último el más común y letal, con una mortalidad promedio del 30% en Argentina.

El primer virus identificado en el país fue el virus Andes, documentado en 1996 en El Bolsón y Bariloche, y se convirtió en un caso relevante al ser el primer brote registrado con transmisión de persona a persona.