Alerta: Programa de Cuidado Infantil en Casa en Australia en Riesgo por Aumento de Costos

En el norte de Australia, familias con necesidades especiales enfrentan una crisis en la atención infantil que pone en riesgo el acceso a servicios básicos. La situación es crítica para quienes residen en áreas remotas y dependen de programas de cuidado en el hogar.

El Testimonio de una Productora de Ganado

Rebecca Mohr Bell, madre de tres niños y productora ganadera, vive a 100 km al suroeste de Katherine, en el Territorio del Norte. Desde 2018, ha confiado en el cuidado infantil en casa, un programa respaldado por el gobierno que asiste a alrededor de 800 familias con dificultades para acceder a cuidados convencionales.

El Impacto de los Aumentos de Costos

A pesar de tener una educadora de tiempo completo en su hogar, los recientes aumentos en los costos han dificultado la situación económica de la familia de Mohr Bell. La madre expresó que los pagos que deben realizar después de recibir la subvención de cuidado infantil han aumentado considerablemente en los últimos dos años debido a los costos de alojamiento y salarios.

“Esto se volverá inasequible. No puedo soportar este costo o tendré que reducir las horas de mi educadora, lo cual no es viable”, declaró Mohr Bell.

Situación del Sector de Cuidado Infantil en Áreas Rurales

El 31% de los proveedores de servicios en regiones remotas que atienden a familias con necesidades complejas enfrentan el riesgo de cerrar. Estas organizaciones advierten que los aumentos salariales destinados a trabajadores de centros de cuidado convencional deben también aplicarse a los servicios en el hogar.

Los trabajadores del programa han sido excluidos de un plan de retención que aumentará sus sueldos en más del 15% en un plazo de dos años, dejando a las familias con la carga de cubrir estos incrementos.

La Presión en los Proveedores

Una encuesta reciente reveló que más de la mitad de los proveedores operan “bajo presión significativa”, con preocupaciones sobre la sostenibilidad del servicio. Hasta un 50% de las familias podría retirarse del programa tras el próximo aumento salarial, propiciando una crisis de atención.

Necesidades de las Familias y Futuro Postergado

Nicole Morgan, presidenta de la Asociación Australiana de Cuidado Infantil en Casa (AHCA), enfatizó que la mayoría de las familias atendidas provienen de contextos médicos complejos y no pueden hacer la transición a cuidados convencionales. “Si los servicios cierran, las familias perderán sus opciones de cuidado, los educadores dejarán la fuerza laboral y los niños vulnerables quedarán en ambientes inseguros”, advirtió.

La Fuga de Servicios y Familias

El programa de cuidado infantil en el hogar se ha vuelto costoso y difícil de acceder, con solo una cuarta parte de los 3,200 lugares disponibles ocupados. A medida que aumenta la presión administrativa y económica, las familias se ven obligadas a renunciar o reducir horas significativas de atención.

El Clamor de las Familias Vulnerables

La senadora Greens, Steph Hodgins-May, ha recibido mensajes de familias, incluidos médicos y enfermeros, que se encuentran al borde del colapso. “La burocracia para inscribirse en el cuidado en el hogar es excesiva, y aquellos que logran acceder están siendo expulsados por los costos”, afirmó.

¿Qué Ocurre con el Apoyo Gubernamental?

A pesar de la alarmante situación, la ministra de Cuidado Infantil, Jess Walsh, no se comprometió a aumentar el financiamiento del programa, sugiriendo que las familias que utilizan el cuidado en casa ya cuentan con el subsidio correspondiente.

“Sé que el cuidado en el hogar es crucial para las aproximadamente 800 familias que dependen de él por diversas razones”, concluyó Walsh.