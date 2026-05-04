El Cuenco: 30 Años de Metáforas Posibles

El Cuenco Teatro: 30 Años de Resistencia Cultural y Creatividad

Treinta años de historia no son solo un aniversario, son el testimonio de una trayectoria llena de desafíos, cambios y un compromiso inquebrantable con la cultura. El Cuenco Teatro, un referente del arte independiente en Córdoba, celebra este hito con una perspectiva única sobre la creatividad y la gestión.

La Visión de un «Cuenco»: Un Recipiente Abierto a las Ideas

Rodrigo Cuesta, figura clave de El Cuenco, destaca que este espacio no es solo un teatro, sino un “dispositivo” donde se fusionan la gestión cultural y la vida cotidiana. “Un cuenco es un recipiente que espera ser llenado”, explica, enfatizando que mantener un espacio cultural trascendente implica tareas cotidianas como pagar cuentas y gestionar subsidios. Esto revela una resistencia cultural que se aprecia en los pequeños gestos de todos los días.

Gestión y Creación: Un Solo Concepto

Para los miembros de El Cuenco, la línea entre gestión y creación es inexistente. Ana Ruiz comenta sobre la estructura cooperativa que adoptaron desde su constitución como Asociación Civil en 1997. “La gestión es parte del trabajo artístico”, dice, reflejando un enfoque colaborativo cuya esencia es el colectivo.

Belén Pistone, parte del equipo desde hace algunos años, añade que su espacio fomenta la unión y el deseo de crear entre artistas. Rodrigo Brunelli, de la nueva generación, cuenta cómo entró al teatro y se involucró rápidamente, convirtiéndose en un miembro activo de la comunidad.

Una Propuesta Estética Sin Límites

A lo largo de su trayectoria, El Cuenco ha explorado distintas formas de arte, desde obras clásicas hasta creaciones propias de fuerte carga emocional. Cuesta señala que la esencia radica en profundizar la narrativa más que en seguir fórmulas preestablecidas.

Entre sus obras destacadas se encuentran “El tamaño del miedo” y “Por capricho”, esta última regresará en septiembre, significando un momento vital en la historia del grupo. Ruiz la describe como un “tajo, una ruptura” en sus vidas artísticas, con un fuerte impacto emocional.

Desafíos Actuales y el Futuro del Teatro

A medida que celebran tres décadas, El Cuenco enfrenta retos significativos por la retracción del apoyo estatal. Pistone advierte sobre el riesgo que esto representa para la Ley Nacional de Teatro, destacando la precariedad del sistema actual. Ruiz, por su parte, critica el estigma que acompaña a los subsidios, defendiendo el trabajo profesional que se realiza detrás de cada proyecto.

A pesar de las dificultades, la pasión por el arte perdura. Cuesta menciona que el teatro ha evolucionado, experimentando pérdidas y ganancias, pero siempre con la misión de mantenerse activo y relevante. “El Cuenco nunca ha permanecido igual, siempre ha mutado”, concluye.

Un Espacio para Todos

Más allá de la sala principal, El Cuenco ofrece un ambiente íntimo que atrae tanto a producciones establecidas como a nuevas voces del teatro. Con un compromiso inquebrantable hacia la comunidad artística de Córdoba, el teatro continúa siendo un hogar para aquellos que buscan explorar la creatividad en todas sus formas.