El Diablo Viste a la Moda 2: Éxito arrasador con 77 millones en su estreno

Con un estreno sorprendente, la esperada secuela recaudó 77 millones de dólares en su primer fin de semana en cines de EE. UU. y Canadá, superando todas las expectativas.

La secuela de ‘El diablo viste de Prada’ ha hecho su debut triunfal, acumulando la impresionante cifra de 77 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según reportes de Associated Press. Esta producción de Disney y 20th Century Studios no solo ha liderado la taquilla, sino que también se ha convertido en el estreno más exitoso de este periodo.

Un Regreso Esperado

Dos décadas después de que la película original capturara la atención mundial, el lanzamiento de la secuela ha revitalizado el interés por personajes icónicos. Los datos de Comscore confirman que el filme dominó la cartelera desde el viernes hasta el domingo.

Público Atraído por Nostalgia

Los analistas destacan que la combinación del regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs ha atraído una audiencia diversa, abarcando múltiples rangos etarios. La cifra de apertura es particularmente notable porque superó los 27 millones de dólares que procedió la primera entrega en su debut en 2006.

¿Qué Hay Detrás del Éxito?

Dirigida por David Frankel, esta secuela logró captar la atención de un 65% de espectadoras, lo que se traduce en un atractivo especial para el público femenino. Con un presupuesto estimado de 100 millones de dólares, la película se encuentra en una trayectoria prometedora para recuperar su inversión en su primera semana internacional.

Acción y Comedia en una Nueva Era

Anne Hathaway y Emily Blunt regresan a sus papeles, mientras que la producción se centra en los desafíos que enfrenta la industria editorial en la era digital, especialmente el declive de las revistas impresas. Este nuevo enfoque es relevante en un mundo donde el contenido digital reina supremo.

El presupuesto de producción alcanzó los 100 millones de dólares.

Impacto en la Competencia Cinematográfica

El éxito de ‘El Diablo Vista de Prada 2’ eclipsó a otros estrenos de la semana, incluyendo la película de acción ‘Red One’, que ocupó el segundo lugar con 25 millones de dólares, y la producción animada ‘Moana 2’, que generó un total de 18 millones.

Una Estrategia de Marketing Poderosa

La efectiva estrategia publicitaria se basó en la nostalgia y en la participación estelar de Meryl Streep, quien retoma su emblemático papel como la rigurosa editora de la revista Runway. Su interpretación la convirtió en un referente, destacándose en la agenda cultural.

Filmada en los vibrantes escenarios de Nueva York y Milán, la secuela mantiene el estándar estético de su predecesora. Además, la banda sonora, repleta de éxitos contemporáneos, ha alcanzado un gran número de reproducciones en plataformas digitales desde su lanzamiento.

Recaudación Internacional Excepcional

Con un total de 45 millones de dólares en 32 mercados internacionales, la recaudación global ascendió a 122 millones de dólares. Los países europeos como Reino Unido y Francia mostraron mayor interés en la película, seguidos de Australia y México.

El guion, elaborado por Aline Brosh McKenna, actualiza los conflictos laborales al adaptarlos a las dinámicas de las redes sociales y el fenómeno del influencer marketing, estableciendo una conexión con audiencias más jóvenes que no vivieron el original en cines.