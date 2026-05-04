El Gobierno reabre la Sala de Periodistas en Casa Rosada, pero la conferencia de Adorni sigue sin fecha

La Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabre un día después de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sin embargo, la presencia de Manuel Adorni en las conferencias de prensa aún está en el aire, generando incertidumbre en los medios.

Ambigüedades en la reapertura

El Ejecutivo ha decidido reintegrar la Sala de Prensa, pero la controversia persiste. La situación se complica tras una denuncia de Casa Militar, que depende de la Secretaría General de Karina Milei, contra el canal TN por un caso de presunto espionaje. Este hecho ha generado un ambiente tenso en la relación entre los medios y el Gobierno.

Las críticas de Javier Milei

Este domingo, el presidente Javier Milei lanzó fuertes críticas en redes sociales contra Luciana Geuna, la periodista que reportó sobre la denuncia. A través de su cuenta de X, descalificó a Geuna, acusándola de ser “basura mentirosa” tras sus declaraciones en Canal 13 sobre la manera en que se obtuvieron las imágenes polémicas.

Impacto internacional y medidas limitantes

La reactivación de la Sala de Prensa parece ser una respuesta al impacto internacional que tuvo su cierre y a las críticas por los ataques de Milei hacia los medios. Sin embargo, continúan las preguntas sobre la reacreditación de los periodistas y las limitaciones que podrían implementarse dentro del palacio presidencial, lo que indica que la animosidad contra la prensa podría seguir.

La “nueva normalidad” del Gobierno

Con la reapertura, el Gobierno busca salir de un estancamiento derivado de las controversias legales que aquejan a Adorni. Se espera que el ministro coordinador vuelva a interactuar con los periodistas acreditados, algo que no sucedía desde su agitada conferencia del 25 de marzo, donde no pudo justificar su incremento patrimonial ni sus viajes cuestionados.

Controversias judiciales sin respuesta

A pesar de las apariencias de satisfacción oficial, la situación judicial de Adorni sigue siendo incierta. La posibilidad de que sea citado a declarar por presunto enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo está en la agenda, lo que añade más presión a un gabinete ya golpeado por la crisis mediática.

Denuncias y contrademandas

En un intento por cambiar el foco, el Gobierno baraja presentar una denuncia contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje, después de que este revelara detalles personales sobre la vida de Adorni. Mientras tanto, Tailhade, en un programa de radio, afirmó que no le preocupa la denuncia, pero adelantó que podría aportar más información sobre los viajes de la familia Adorni.

Demandas de transparencia

La diputada Marcela Pagano, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito contra Adorni, instó al ministro a que revele información sobre sus actividades en el extranjero, reclamándole transparencia sobre sus tratos con empresarios. “El pueblo argentino necesita la verdad”, enfatizó.